C'est plus de 40 000 mètres carrés de terrain qui mettent les Jets de Winnipeg à l’honneur. L’année dernière, Vince Rattai avait créé un labyrinthe pour les 150 ans de la Confédération canadienne.

« On s’est demandé comment surpasser cela, et on s’est dit : avec le Whiteout de Winnipeg », s'enthousiasme-t-il.

Le propriétaire des fermes Deer Meadow près de Winnipeg, Vince Rattai, aime tracer des labyrinthes thématiques dans son champ chaque année. Photo : Radio-Canada

Il avoue que son intérêt pour le hockey s’était éteint du fait qu’aucune équipe canadienne n’était jamais arrivée dans les séries éliminatoires, jusqu'à l'année dernière. « L'année passée, j’ai regardé autant de matchs de hockey que j’ai pu, tout le monde était vraiment enthousiaste », explique-t-il.

Il s’est donc lancé dans ce projet avec l’aide du créateur de labyrinthes Brent Paulson.

Tandis que ce dernier se promenait dans le champ en utilisant des coordonnées GPS, Vince Rattai le suivait avec sa tondeuse. « On a travaillé de l’aube jusqu’à la tombée de la nuit », affirme l'agriculteur.

Une « inspiration divine »

Cela fait déjà plusieurs années que Vince Rattai construit des labyrinthes dans son champ de maïs.

Outre la carte du Canada, il a aussi réalisé des créations en forme de stade des Blue Bombers ou d’ours polaire.

Je me pose la question : qu’est-ce qui se passe pour le moment, localement, qu’est-ce qu’on peut fêter? Vince Rattai

« J’ai plein d’idées et je ne sais même pas d'où elles viennent », s’amuse Vince Rattai, qui est également pasteur depuis plus de 20 ans. L’idée des labyrinthes de maïs, dit-il, a été comme une inspiration divine.

Il raconte que, lors d’une mission religieuse au Kenya, il était assis sur son lit, encore à moitié endormi, lorsqu’il y a pensé. « C’est comme si quelqu’un avait dit quelque chose tout haut. Et c’était juste deux mots : labyrinthe de maïs », se rappelle-t-il.

Depuis lors, il invite le public à tenter de retrouver son chemin dans ses créations champêtres.