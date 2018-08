Selon un communiqué, les policiers ont trouvé une « grande quantité » de cannabis, de résine de cannabis et d’argent lors de perquisitions dans un comptoir de vente situé sur la rue Albert ainsi qu’au domicile de l’un des accusés.

Les clients à l'intérieur de l'entreprise ont été invités à partir, selon un communiqué de la police de Regina. Sur l'affiche on peut lire : « Désolé, fermé jusqu'à nouvel ordre. Revenez à nouveau ». Photo : CBC / Kirk Fraser

Les trois hommes font face à des accusations de possession de drogue en vue d'en faire le trafic, de possession d'un produit de la criminalité de plus de 5 000 $, et de possession non autorisée d’une arme à impulsion électrique.

L'un des accusés fait également face à deux chefs d'accusation de trafic de drogue.

Ils comparaîtront tous en cour en octobre.