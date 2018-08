Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Philippe Grenier



Joël Arseneau désire en savoir davantage sur l'entente entre le gouvernement québécois et la compagnie DÉRYtélécom.

Il rappelle que le Réseau intégré de communication électronique des Îles-de-la-Madeleine s’est prononcé en faveur de l'installation de la fibre optique.

Québec a toutefois choisi une autre technologie, mixte avec câble coaxial, un choix entériné par la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, malgré certaines interrogations. Il nous semble étrange que pour un service destiné aux Madelinots que ce soit le gouvernement qui ait choisi l’offre de service et qu’il l’a en quelque sorte imposé au conseil municipal , commente M. Arseneau.

Le candidat rapporte qu’avec cette solution, ce ne sont pas tous les travailleurs autonomes et entreprises des Îles qui disposeront de la capacité de transfert de données suffisantes pour effectuer leur travail de manière compétitive.

Joël Arseneau à son assemblée d'investiture Photo : courtoisie

Le candidat indique que si le contrat avec l’entreprise n’est pas déjà signé, il sera renégocié et si le contrat est signé, il sera rouvert. Ce dont on va s’assurer, explique-t-il, c’est que les promesses faites par le gouvernement et le contractant soient honorés de manière à s’assurer que les Îles ne soient jamais en retard sur le reste de la province.

Il rappelle que son parti s’est engagé à ce que la couverture cellulaire et internet à haute vitesse soit étendue de manière équitable à l’ensemble des Québécois.

Transport

Le candidat du PQ lance aussi ce qu'il appelle « Le Grand Déblocage », version insulaire.

Joël Arseneau se montre très critique envers le gouvernement du Québec quant à sa gestion du remplacement du traversier Le Vacancier du CTMA. Ce que je comprends du dossier, c’est la CTMA qui va en appel d’offres avec une garantie d’aide financière du gouvernement du Québec , explique le candidat du PQ.

Le CTMA Vacancier accosté au port de Gaspé Photo : Radio-Canada

Cette garantie, suggère-t-il, aurait dû être assortie d’une condition exigeant des retombées économiques au Québec. La construction du nouveau navire devrait se traduire par le maintien des emplois dans les chantiers maritimes du Québec qui ont, dit-il, été ignorés par Ottawa dans l’octroi de ses contrats.

Quant au remplacement du traversier reliant Souris et Cap-aux-Meules, Joël Arseneau fait sienne la proposition de la CTMA qui sera, indique-t-il, défendue de manière plus énergique par un gouvernement du Parti québécois.

La coopérative de transport a pu renouveler son contrat de desserte pour deux ans avec le gouvernement fédéral, ce qui donnerait le temps aux Madelinots de renégocier les termes de leur contrat.

Il propose aussi la création d’un comité consultatif de citoyens sur la desserte maritime. L’idée, c’est de faire place à l’opinion des gens sur le service, à leurs besoins , détaille M. Arseneau.

Le Madelinot veut aussi stimuler la concurrence dans le transport aérien grâce à de meilleurs prix pour les insulaires et un prix plancher imposé aux transporteurs aériens.

Le 1er octobre, les Madelinots éliront un nouveau député puisque le député libéral sortant, Germain Chevarie, a choisi de tirer sa révérence. Outre, le candidat du PQ, trois autres candidats sont sur les rangs.

La notaire, Maryse Lapierre tentera de conserver la circonscription aux mains des libéraux tandis que Robert Boudreau, pour Québec solidaire et Yves Renaud pour la Coalition avenir Québec essayeront aussi de gagner le vote des Madelinots.