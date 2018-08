Un texte d’Émilie Talbot-Hamon

Pour l’aider à préparer sa consultation, la Ville a formé un comité d’experts du milieu animalier. Un des enjeux majeurs est le nombre important d'animaux abandonnés, dénoncé depuis plus d’un an.

On voudrait que les animaux possèdent tous une micropuce. C’est un petit implant qu’on met. Ça coûte 30, 35 dollars pour qu’ils soient identifiables en tout temps , explique le vétérinaire André Banville.

À chacun sa bête accueille une dizaine de chats errants dans son arrière-boutique. Photo : Radio-Canada/Emilie Talbot-Hamon

La propriétaire du salon de toilettage À chacun sa bête, qui accueille des chats errants, soutient que le milieu animalier est prêt à collaborer pour s’attaquer au problème. On demande juste une réglementation afin que nous-mêmes, bénévolement, on puisse aller intervenir dans les moments où les gens ne respectent pas le règlement , dit Joannie Normand.

Les gens qui ne prennent pas leurs responsabilités, ils ne les prenaient pas il y a un an, ils ne les prennent pas plus maintenant. Joannie Normand, propriétaire d'À chacun sa bête et membre du comité sur la révision du règlement concernant les chats et les chiens

Interdire ou non des types ou des races de chien

On proposerait que les chiens qui sont réputés dangereux, ou tout chien qui présente un peu de risques, soient évalués , ajoute le docteur Banville.

À l’heure actuelle, les chiens de type pitbull et quelques croisements sont interdits à Gaspé.

On remet tout ça sur la table. On regarde ce qui se fait ailleurs aussi. La plupart vont nous dire : ''mais mon pitbull est bien élevé''. Moi, je suis porté à le croire, mais comment tu gères ça? , lance le maire Daniel Côté.

Consulter pour mieux avancer

La Ville affirme avoir entendu les propositions du comité d’experts, mais souhaite surtout connaître l'opinion de ses citoyens par rapport aux enjeux qui ont été soulevés.

En plus de porter sur la gestion des animaux errants et les chiens dangereux, la consultation comprend des questions sur l’interdiction des chiens dans les espaces publics, les parcs à chiens, la stérilisation et le micropuçage.

Daniel Côté, maire de Gaspé Photo : Radio-Canada

Le maire de Gaspé est conscient que l'exercice pourrait diviser les citoyens. Il espère tout de même pouvoir adopter un nouveau règlement en décembre.

On aurait peut-être aimé aller plus rapidement que ça, mais j’aime mieux bien faire les choses et prendre le temps [de les faire] et que le résultat final soit le plus consensuel possible , admet-il.

Il soutient qu’il analysera aussi des règlements que d’autres villes ont adoptés, notamment Rimouski ou Montréal.

Les citoyens, propriétaires ou non d’animaux de compagnie, sont invités à répondre au questionnaire jusqu’au 28 septembre sur le site web de la Ville de Gaspé. Des copies papier sont aussi disponibles à l’hôtel de ville.