Au Beer Mile World Classic de 2018, Corey Bellemore avait réussi à retrancher 9 secondes à son meilleur temps de 4:33:60. « J’ai couru aussi vite que possible, mais je me suis aussi dépêché, J’ai laissé un peu trop de [liquide] et de mousse dans chaque bière », raconte-t-il.

Selon le site BeerMile.com, un guide de référence non officiel pour ce sport qui ne l’est pas non plus, chaque compétiteur doit boire quatre canettes de bière et faire quatre tours d’une piste de 400 mètres. Le but est simple, mais les règles sont strictes. Les coureurs doivent boire une bière d’au moins 355 millilitres ayant une teneur en alcool d’au moins 5 %. Aucune cannette ou bouteille spécialisée ni aucune aide ne peut être utilisée, comme une paille par exemple. Chaque bière doit aussi être ouverte seulement une fois la course commencée.

Les coureurs ne doivent pas non plus régurgiter la bière. Ceux qui vomissent doivent effectuer un tour de piste supplémentaire.

Je ne sais pas s’il s’agit d’un don ou d'autre chose. Il semble que je sois capable de bien consommer la bière et courir vraiment vite. Corey Bellemore, coureur

Habituellement, les coureurs boivent une consommation et effectuent ensuite un tour de piste et ainsi de suite jusqu’à concurrence de quatre tours.

M. Bellemore est déçu d’avoir été disqualifié parce qu’il est compétitif, mais ajoute que ce n’est pas très grave. Pour le moment, le diplômé de l’Université de Windsor se concentre sur sa carrière d’athlète. Il a terminé troisième lors de la course de 1500 mètres au Championnat canadien d’athlétisme.

