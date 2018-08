Nos foyers de soins et foyers de soins spéciaux font partie de notre filet de protection sociale, il s'agit d'une partie essentielle de nos services pour les aînés et leurs familles , déclare Jennifer McKenzie. Nous devons conserver sur notre système communautaire existant et dire non aux maisons de foyers de soins à but lucratif.

Le NPD promet également de mettre un terme à la diminution des compétences demandées pour les travailleurs dans ces foyers parce nous avons besoin des meilleurs soins professionnels pour les résidents .

Les Néo-Brunswickois ont besoin de savoir que leurs proches sont entre bonnes mains et sont bien traités , lance Jennifer McKenzie. Nous devons prendre soin de nos travailleurs et travailleuses, leur offrir les conditions de travail qu'ils méritent, afin qu'ils puissent bien prendre soin de nos parents, de nos proches et de nos amis.

Enfin, le NPD promet d’augmenter le financement des foyers de soins pour que chaque résident reçoive 3,5 heures de soins par jour au lieu du 3,1 heures. Cela devrait coûter 29 millions de dollars.