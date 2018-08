La publication qui circule inclut trois photos de personnes masquées qui détruisent un crucifix dans la rue. « Avez-vous vu une ingratitude plus grande que celle-là? peut-on y lire. Alors que ce pays scandinave est très généreux et leur accorde l'asile loin de leurs frères, de la même foi, qui se massacrent entre eux, et malgré que la Suède leur fournisse des subventions, une assurance-maladie, l'éducation et tous les moyens [pour mener] une vie décente, ils osent insulter les Suédois ainsi! »

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

En fait, il est très facile de démontrer que cette histoire est fausse. Une petite recherche Google nous apprend que les photos ont été prises le 9 juin 2016 au Chili, et non en Suède. Il s'agissait d'une émeute qui a eu lieu pendant une manifestation étudiante contre la présidente à l'époque, Michelle Bachelet, à Santiago. Des manifestants masqués étaient entrés dans une église et avaient volé le crucifix en question, puis l'avaient détruit.

En somme, ça n'a rien à voir avec les réfugiés, l'islam ou même la Suède. Il ne faut pas aller très loin pour vérifier l'histoire.

Néanmoins, la publication, qui date de 2016, a été partagée quelque 45 000 fois et elle n'est qu'un exemplaire de cette nouvelle parmi les centaines qui existent sur le web. On trouve ces images dans de nombreuses publications, en plusieurs langues, sur des blogues et même sur le réseau social somme toute assez inoffensif Pinterest.

Vive le web!

Vous avez vu circuler une info douteuse, une photo louche ou une citation peu crédible? Envoyez-la-moi! Vous pouvez m'écrire un courriel ou me joindre sur Facebook ou Twitter.