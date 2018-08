Un texte de Piel Côté

Le projet de six millions de dollars inclut un gymnase double, une salle d'entraînement, une piste de marche intérieure ainsi qu'une aire de pratique de glace synthétique pour les équipes du Filon.

L'autre gymnase de l'école, qui a aussi été rénové il y a deux ans, ne permettait pas la pratique de plusieurs sports, de par sa dimension.

Pour celui qui enseigne l'éducation physique et qui est responsable du programme de basket-ball Les Intrépides, Guy Poirier, cette infrastructure vient changer la donne.

Guy Poirier, enseignant d'éducation physique et responsable du programme de basket-ball Les Intrépides Photo : Radio-Canada/Piel Côté

À l'école Le Transit, on ne pouvait que faire pratiquer le secondaire un et deux, à partir de secondaire trois, le gymnase est trop petit et ils n'apprennent pas à se démarquer en largeur. Juste de pratiquer dans un gymnase conforme avec des grandeurs aux normes, ça va tout changer, c'est certain , explique Guy Poirier, qui enseigne depuis plus de 15 ans.

Une idée qui date des années 2010

L'idée d'un nouveau centre sportif a germé au tournant des années 2010 et le tout s'est concrétisé à temps pour la rentrée 2018.

Le directeur de l'école Le Transit, Martin Veillette, mentionne qu'à l'époque, un premier projet n'avait pas été accepté.

Martin Veillette, directeur de l'école secondaire Le Transit de Val-d'Or Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Son administration est revenue à la charge en 2016 et le second projet a reçu l'aval du gouvernement provincial.

450 élèves, ca devenait un problème majeur. Martin Veillette, directeur de l'école Le Transit

On utilisait beaucoup les installations de la Ville comme la Forêt récréative et les arénas, mais avec le temps de transport, le temps réservé à l'éducation physique était réduit , dit M. Veillette.

Coût minime pour la CSOB

Environ 6 millions de dollars ont été investis dans ce centre sportif. Près de 85 % de cette somme provenait du gouvernement provincial.

La Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois (CSOB) et l'école Le Transit ont fourni la balance, ce qui équivaut à environ 1 million de dollars.

Le centre sportif du Transit vu de l'extérieur Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Annoncée en septembre 2016, la construction du bâtiment a débuté au printemps 2017 et se terminera dans les jours qui viennent. Il ne reste que des détails finaux à peaufiner.