La porte-parole de Players Paradise, Cherryl Willberg, explique qu'ils ont été approchés par une société d'investissement immobilier qui s'est associée à Green Relief, une société de cannabis médical.

Ils cherchaient une installation dans une zone géographique spécifique avec des besoins structurels uniques et avaient besoin de s'installer rapidement , explique-t-elle.

Dans un communiqué, Warren Bravo, le président-directeur général de l'entreprise Green Relief, dit que le bâtiment était à vendre depuis un certain temps avant que son entreprise ne soit contactée par une tierce partie pour voir s'ils étaient intéressés. Après une enquête, nous avons réalisé que cet accord avait non seulement beaucoup de potentiel pour Green Relief, mais aussi pour la communauté de Stoney Creek, ajoute-t-il.

La société prévoit verser 9 millions de dollars dans la modernisation de l'édifice et ses projets de construction seront « entièrement réalisés par les forces d'ingénierie et de construction de Hamilton ».

Green Relief a également annoncé organiser un salon de l'emploi dans les mois à venir et prévoir de créer environ 100 nouveaux emplois rémunérés.

Le club de soccer doit déménager

Le complexe sportif ferme ses portes le 31 octobre.

Sam Disanto, le président du club de soccer de Saltfleet Stoney Creek, a déclaré à CBC News que le propriétaire du complexe sportif avait publié la semaine dernière un avis indiquant que Players Paradise avait été vendu.

Saltfleet Stoney Creek compte environ 3000 membres dans ses programmes allant du soccer pour les jeunes aux équipes d'élite.

Le club a désormais 30 jours pour déménager, a précisé M. Disanto, qui se dit par ailleurs « choqué » par cette vente.

De son côté, Laurie Petrou a son fils de 10 ans qui joue dans l'équipe de Saltfleet. Elle se dit très frustrée par cette nouvelle.

Si cela avait été une patinoire de hockey vendue à un producteur de cannabis, il y aurait eu une indignation nationale , considère-t-elle.

Laurie Petrou Photo : Radio-Canada/Chris Glover

La société Green Relief dit pour sa part qu'elle a connaissance du fait que Saltfleet doit quitter les lieux. Elle prévoit « fournir à l'organisation une aide financière de 10 000 $ pour les aider à couvrir les frais de réinstallation ».

Green Relief est là pour aider l'organisation de soccer dans sa relocalisation et si la ville décide de créer une nouvelle installation pour eux, Green Relief contribuera à cette initiative , a déclaré M. Bravo.

Mais M. Disanto affirme déjà que la programmation de Saltflet sera probablement réduite cet automne, tandis que le groupe se démène pour trouver de nouveaux bureaux et des lieux où les enfants pourront continuer à jouer.

Les grosses retombées de la vente de cannabis

Les entreprises locales de production de cannabis se multiplient rapidement à l'approche de la date de la légalisation, le 17 octobre. Il y a donc une pression pour embaucher des producteurs, mais aussi du personnel technique et administratif.

Les données sur les ventes de la plante verte suggèrent aussi un revenu d'environ 2 milliards de dollars pour la première année en Ontario.

Le club de soccer Saltfleet Stoney gérait Paradise's Player depuis plus de dix ans. Photo : Playersparadisesoccer.com

Les retombées économiques attendues sont donc importantes, et pour cela il faut de la place aux entreprises. Ce qu'a Players Paradise. Le site web de la société décrit le bâtiment comme étant une « installation de sports à la fine pointe de la plus récente technologie de gazon, des plafonds de 15,8 m (52 pieds) et des équipements haut de gamme ».

Le terrain mesure 60,9 m (200 pieds) sur 109,7 m (360 pieds) pouvant être divisé en quatre terrains de jeu de 27,4 m (90 pieds) sur 60,9 m (200 pieds).

Un réservoir de 10 000 gallons a été enterré sous le parc de stationnement de l'installation afin de recueillir l'eau de pluie et la recycler dans les toilettes du bâtiment.

Green Relief assure pour sa part cultiver le cannabis médical biologique en utilisant l'aquaponie, qui est une « méthode de culture durable dans laquelle les poissons et les plantes travaillent ensemble dans un écosystème équilibré qui utilise 90 % moins d'eau que l'agriculture conventionnelle ».