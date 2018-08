Il s’agirait de l’une de ses premières apparitions sur scène depuis des accusations d’inconduites sexuelles en novembre 2017.

Plusieurs femmes avaient raconté que Louis C. K. s’était dénudé ou s’était masturbé devant elles. L’humoriste avait confirmé que les allégations étaient vraies.

Dans une lettre, Louis C. K. affirmait qu’à l'époque il croyait que ce qu’il faisait « était correct ».Il avait alors avoué qu’il avait appris « plus tard » dans sa vie, « trop tard », qu’il avait du pouvoir sur ces femmes et qu’il l’avait exercé de manière irresponsable. Contrit, Louis C. K. se disait conscient de l’ampleur des conséquences de ses actions.

Louis C. K. avait alors perdu plusieurs contrat et la sortie de son film I Love You, Daddy avait été annulée.

Le propriétaire de la salle où il a offert sa prestation a déclaré au New York Times qu’il avait regardé une vidéo du spectacle. Il a souligné que l’humoriste de 50 ans avait l’air très détendu et avait reçu une ovation du public sur place.