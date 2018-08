Lors d'un point de presse avec M. Leitão, Claude Laroche a affirmé qu'il faut mieux accueillir les immigrants et les étudiants étrangers qui viennent faire leurs études dans les institutions d'enseignement de la région, comme l'Université du Québec à Rimouski (UQAR).

Il a ajouté que davantage d'efforts pour intégrer ces personnes pourraient aider à contrer la pénurie de main-d’œuvre.

Il y a des gens qui viennent chercher leur formation à Rimouski et on veut conserver ces gens-là. Ils ont déjà les équivalences, ils peuvent remplir des emplois, il s'agit de bien les intégrer. Claude Laroche, candidat libéral dans la circonscription de Rimouski

Carlos Leitão a pour sa part affirmé que le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, fait fausse route en voulant réduire le nombre d'immigrants accueillis au Québec chaque année.

Il faut améliorer l'accueil que nous offrons aux immigrants. [...] De vouloir en diminuer le nombre, c'est tout à fait contre-productif. Carlos Leitão, ministre sortant des Finances

Il ajoute que M. Legault n'a pas raison lorsqu'il affirme que le taux de chômage des immigrants se situe à 15 %. C'est écrit noir sur blanc, le taux de chômage des immigrants aux Québec en 2017 était de 7,2 %, c'est seulement la moitié de ce que M. Legault dit , a affirmé Carlos Leitão.

Les Libéraux souhaitent que toutes les écoles soient munies d'un gymnase. Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

60 minutes d'activité physique dans les écoles

Même si c'est la pénurie de main-d’œuvre et l'immigration qui a retenu l'attention mardi matin, Claude Laroche et Carlos Leitão en ont profité pour rappeler la promesse du Parti libéral et de son chef, Philippe Couillard, d'instaurer une période de 60 minutes d'activité physique par jour dans les écoles primaires et secondaires.