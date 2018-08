Dans le cadre de cet audit, nous avons constaté que la Ville ne possède pas de déclarations de services , avance Mme Beausoleil.

Plus précisément, les préposés aux appels n'ont pas accès aux informations concernant l'avancement des plaintes ou des requêtes, et ne peuvent donc pas transmettre l'information juste aux citoyens.

Toutefois, la Ville s'était engagée à offrir une meilleure prestation de services aux citoyens. Depuis janvier 2018, les citoyens peuvent s'inscrire au 3-1-1 en ligne, prendre une photo et la téléverser afin de porter plainte.

Manque de transparence

La vérificatrice générale a aussi pointé du doigt le manque de transparence de Gatineau en ce qui a trait aux subventions octroyées par la Municipalité.

La Ville n'est pas en mesure de suivre l'ensemble des subventions octroyées par ses différents services et de savoir quelles sont les entités touchées par la Loi sur les cités et villes, à moins que celles-ci aient reçu des subventions individuelles de plus de 100 000 $ , déplore la VG.

Plus de détails à venir