Un texte de David Rémillard

Le maire de Québec fait de l’immigration une priorité dans la capitale afin de contrer la pénurie de main-d’œuvre qui sévit actuellement dans plusieurs secteurs d’activité économique. On évalue actuellement à 17 000 le nombre de postes à pourvoir sur le territoire.

M. Labeaume vise un seuil de 5300 nouveaux arrivants dans la capitale chaque année, ce qui ferait passer la proportion absorbée par Québec de 6,2 % à 10 %. Il souhaite en priorité une immigration issue de milieux francophones. Le maire espère également une diminution des délais d’immigration et un allègement des démarches administratives.

Les candidats libéraux se sont prononcés « favorablement » mardi sur ces propositions, mais n’ont pas donné leur accord officiel. Le ministre sortant de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx, a déclaré que les engagements libéraux seraient annoncés prochainement, avant la fin de la campagne électorale.

« Vous pouvez penser que nous sommes en accord avec cet esprit de vouloir accueillir des gens et non pas de les rejeter », a-t-il dit. M. Proulx est d’avis que l’un des meilleurs moyens d’intégration des immigrants est le marché du travail.

Nous, on est favorables à une immigration qui va venir travailler avec nous pour soutenir Québec et la région de Québec. Sébastien Proulx, ministre sortant de la Capitale-Nationale

Les libéraux ont profité de leur sortie pour accuser la Coalition avenir Québec (CAQ) d’être « déconnectée » de la réalité de Québec et de son « écosystème économique », notamment parce que le chef François Legault propose de réduire les seuils d’immigration.

« Régis a raison à 125 % »

Commentant la proposition du maire de Québec, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a insisté sur l’importance, pour les nouveaux arrivants, d’apprendre le français avant d’immigrer dans la province.

« Régis a raison à 125 %. L’immigration francophone est celle qui peut le mieux s’intégrer rapidement », a déclaré M. Lisée en entrevue à l'émission Première heure.

Jean-François Lisée était de passage au micro de Claude Bernatchez mardi matin. Photo : Radio-Canada/Guillaume Piedboeuf

« Vous avez une qualification dont on a besoin. On va reconnaître cette qualification, on va essayer de vous trouver un emploi avant même que vous veniez. Montrez-nous que vous avez une connaissance suffisante du français et votre intégration sera un succès », a ajouté M. Lisée, qui souligne que les programmes de francisation en sol québécois sont un échec.

Les candidats solidaires ont eux aussi répondu positivement à l'appel du maire. « Nous appuyons entièrement la cible concrète que vous avez évoquée », a déclaré Québec solidaire par voie de communiqué.

La formation de gauche « propose notamment de créer des carrefours d’accueil en immigration, véritables portes d’entrée des nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes ».