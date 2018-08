La municipalité veut mettre en œuvre un programme d’intégration des jeunes, une initiative qui est financé dans le cadre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime (SNPC).

La mort de sept jeunes autochtones à Thunder Bay est une tragédie et, collectivement, nous nous devons de ne jamais les oublier et de voir à ce que cela ne se répète pas , a déclaré la ministre Patricia Hajdu, dans un communiqué.

Ce programme d’une durée de cinq ans ciblera les jeunes de 12 à 24 ans et il mettra l’accent sur les jeunes Autochtones qui poursuivent leurs études à Thunder Bay.

Selon Sécurité publique et Protection civile Canada, les élèves autochtones seront plus d’un millier à fréquenter l’école à Thunder Bay pendant la durée du programme. Photo : Radio-Canada/Stéphany Laperrière

Dans un communiqué, le maire de Thunder Bay a salué l’initiative.

Merci de nous avoir fait confiance avec ce financement afin d’offrir des possibilités sociales, récréatives et culturelles pour améliorer la vie des jeunes à Thunder Bay. Keith Hobbs, maire de Thunder Bay

Le maire Keith Hobbs a salué l’aide fédérale qui finance le programme d’intégration des jeunes qui dès cette année, offrira un encadrement individualité et mettra l’accent sur l’offre de mentorats destinés aux jeunes Autochtones aux études à Thunder Bay, une des recommandations du coroner. Photo : Radio-Canada/CBC/Jeff Walters

Le secrétaire parlementaire auprès de la ministre des Services autochtones et député de Thunder Bay-Rainy River, Don Rusnak, a pour sa part indiqué que ce programme aidera considérablement les nouveaux arrivants (...) afin qu’ils acquièrent de l’assurance et qu’ils puissent compter sur l’appui de jeunes de leur âge et d’un encadrement par mentorat.

La mort des sept jeunes Autochtones avait donné lieu à une série de recommandations par un jury à la suite d’une vaste enquête du coroner en juin 2016.