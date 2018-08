Des compétitions ont lieu de 8 h à 18 h sur le lac des Nations. Venez voir ça. C'est déjà beau à voir. Il y a une centaine d'athlètes sur le lac. Il va y avoir de belles compétitions , indique le président du comité organisateur, Nicolas Lemay.

Ce dernier soutient que plusieurs compétitions intéressantes sont à voir. Si vous voulez voir un beau spectacle, c'est les courses de canots de guerre. Ils sont 15 personnes par canot et il y a dix corridors. Ça fait donc 150 rameurs sur la ligne de départ ensemble. C'est assez impressionnant. Ces compétitions auront lieu jeudi, vendredi et samedi.

La Sherbrookoise Keisha Tomasik, un espoir pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo en 2020, sera à surveiller parmi les athlètes participants. Elle a gagné 6 médailles aux Jeux du Canada l’an dernier à Winnipeg.

Une occasion en or pour le tourisme

Destination Sherbrooke souhaite profiter de l'événement pour promouvoir les attraits touristiques de la ville. On s'assure d'avoir une visibilité. Pendant toute la durée des championnats, on sera sur place, dans la section des spectateurs avec une table d'information touristique. On est prêts à les accueillir, leur parler des attraits, leur proposer des restaurants et des spectacles , indique la responsable du tourisme sportif et événementiel à Destination Sherbrooke, Julie Nadeau.

Chaque année, une soixantaine d'événements ont été présentés sur le territoire de la ville de Sherbrooke.