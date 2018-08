Au cours des dernières semaines, J-50 fait l’objet d’un effort de sauvetage. La femelle indisposée a reçu une dose d’antibiotiques le 9 août. Elle a aussi été aperçue vendredi dernier et son état ne semble pas s’être amélioré.

Michael Milstein de la U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, l'agence américaine chargée de l'observation des océans et de l'atmosphère, soutient que l’épaulard est émacié et en sous-poids. « Elle ne mange pas assez. (...) C’est l’essence du problème », fait-il valoir.

Il admet toutefois ne pas savoir si elle est dans cet état parce qu’elle ne peut pas se chercher de la nourriture ou parce qu’elle souffre d’une infection ou d’une autre condition.

Le vétérinaire Martin Haulena, de l’Aquarium de Vancouver qui a envoyé la fléchette d’antibiotiques vers J-50 au début du mois d'août explique qu’il est difficile de cerner le problème. « Je pense qu’il y a quelque chose de compliqué qui ne va pas avec cet animal depuis un temps et c’est très très difficile d’établir un diagnostic », soutient-il.

Cette fois, les scientifiques comptent donner les antibiotiques en utilisant une autre sorte de fléchette qui s’accroche plus longtemps à l’animal et qui permet de lui donner une dose complète. Une autre méthode envisagée serait de donner du saumon chinook contenant des médicaments à la bête. Dans le passé, J-50 n’a toutefois pas bien répondu à cette méthode et elle n’a pas mangé le poisson.

L’équipe n’exclut pas non plus d’attraper l’épaulard pour la traiter et ensuite la relâcher.

Les épaulards dans cette région sont en voie de disparition. Il ne reste qu’environ 75 représentants de cette espèce dans les eaux du nord-est de l’océan Pacifique.