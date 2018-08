Les deux randonneurs parcouraient un sentier peu fréquenté près du mont Burstall. Ils sont passés à proximité d’un ours qui se nourrissait d’une carcasse d’orignal.

L’ours s’est jeté sur l’homme qui a été projeté au sol. L’animal s’est ensuite dirigé vers la mère qui tentait de saisir sa bonbonne de répulsif à ours. Elle l’a d’abord échappée avant de la ramasser sur le sol. C’est à ce moment que l’ours l’a mordu à la main, perforant la bonbonne du même coup.

Le répulsif s’est déversé directement dans la gueule de l’animal.

« Leurs blessures sont sérieuses, mais leur vie n’est certainement pas menacée », explique l’agent de conservation pour Parcs Alberta, Nick Dykshoorn. C’est un cas classique d'un animal qui attaque dans le but de se défendre et ça aurait pu se terminer beaucoup plus mal ».

L’homme souffre de blessures à la tête, au visage et aux bras. Sa mère a été blessée à la main, en plus de subir quelques coupures. Ils ont tous deux été en mesure de se rendre à l’hôpital par leurs propres moyens.

« Leur moral est étonnamment bon pour des gens à l’hôpital, affirme Nick Dykshoorn. C’est une histoire qu’ils raconteront pendant longtemps ».

Plusieurs secteurs fermés

La direction du parc a décidé de fermer une partie importante de la vallée Central Spray à la suite de cette attaque. Nick Dykshoorn explique que cette fermeture sert à permettre à l’ours de se remettre à la suite de cette rencontre. Il a subi un stress important.

« Il a reçu une pleine dose de répulsif au visage, ce qui pourrait avoir des effets pendant un certain temps », explique-t-il.

Les fermetures touchent le secteur de French Creek, le col du mont Burstall, le réseau de sentiers Sawmill jusqu’au stationnement Black Prince.

Les fermetures resteront en vigueur jusqu’à ce que la direction du parc juge que le risque est minimal. Aucune autre intervention ne sera menée pour retrouver l’ours. Des échantillons d’ADN seront prélevés pour tenter de déterminer s’il s’agissait d’un grizzli ou d’un ours noir.

Nick Dykshoorn affirme que les deux victimes ont pris toutes les bonnes démarches. Il conseille toutefois aux personnes qui se promènent en forêt de chacune transporter une bonbonne de répulsif à ours. Ils arrivent en effet que la personne responsable de la transporter ne soit pas en mesure de l’utiliser.