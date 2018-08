Un texte de Pascal Poinlane

Même s’il n’est pas en mesure de quantifier le phénomène, le nouveau directeur du Cégep Beauce-Appalaches, Pierre Leblanc, dit constater ses effets.

« Il y a tellement d’emplois. Ce n'est pas nécessaire de terminer ton DES, ce n'est pas nécessaire de commencer ton DEC », déplore-t-il.

Pour attirer les étudiants et les inciter à terminer leurs études, l’établissement situé à Saint-Georges développe des programmes plus pratiques.

À titre d’exemple, le diplôme d’études collégiales en génie industriel, qui existe depuis une quinzaine d’années, présente pour la première fois un volet en entreprise comptant pour environ 20 % des crédits octroyés. Une dizaine d’entreprises sont partenaires.

Le Cégep Beauce-Appalaches offre des programmes adaptés aux étudiants. Photo : Radio-Canada/Pascal Poinlane

Cependant, la première année du programme adapté ne semble pas se diriger vers un succès. Le Cégep Beauce-Appalaches a reçu une douzaine de demandes d'admission au printemps, mais seulement sept étudiants se sont réellement inscrits pour la rentrée en août.

« C'est certain qu'on s'attendait à plus, reconnaît le directeur. Mais on va partir de ça et ces sept-là, ils vont parler à d'autres et ils vont faire en sorte qu'on va se retrouver avec plus d'étudiants. Et c'est certain qu'on va aller chercher du recrutement international. »

Pierre Leblanc martèle que 81 % des emplois disponibles au Québec nécessitent un diplôme d’études postsecondaires, selon la Fédération des cégeps. Il constate toutefois que les employeurs n’hésitent pas à embaucher des travailleurs sous-diplômés ou non-diplômés pour répondre à leurs besoins urgents de main-d’œuvre.

Des entreprises en Beauce sont constamment en recrutement. Photo : Radio-Canada/Pascal Poinlane

« Ça peut se retourner contre nous parce qu'on est en train de dire : "Vous savez, la diplomation n'est pas nécessaire." On ne se rend pas service collectivement lorsqu'on y va de cette façon », affirme le directeur.

Des entreprises en recrutement continu

L’entreprise Boa-Franc, à Saint-Georges, est l’un des partenaires du Cégep Beauce-Appalaches. Avec 450 employés, le directeur des ressources humaines est constamment en recrutement. Nicolas Jean mise sur le cégep pour former des employés diplômés et compétents.

Même les postes les plus manuels nécessitent des compétences intellectuelles, insiste M. Jean. « C’est au niveau informatique, de la lecture des instructions de travail. Donc, il faut savoir lire, savoir faire un calcul arithmétique de base, savoir utiliser un écran d’ordinateur ou un poste informatique. »

Un travailleur chez Boa-Franc en Beauce. Photo : Radio-Canada/Pascal Poinlane

Nicolas Jean admet cependant que son entreprise recrute, à regret, des travailleurs non diplômés parce qu’il n’y a pas d’autres solutions. Il se dit conscient du paradoxe de la situation.

« Malheureusement, on doit quand même engager des gens qui n'ont pas complété leur diplôme d'études secondaire. On ne favorise pas ça, on n'encourage pas ça. Mais on a des besoins à combler et si moi je ne l'engage pas, c'est peut-être l'entreprise à côté qui va le faire. »

La région est prise, en quelque sorte, dans une spirale dont il est difficile de sortir, illustre Nicolas Jean. Il précise tout de même que son entreprise offre toute la souplesse nécessaire aux employés non diplômés qui désirent compléter leur diplôme.