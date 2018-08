Avec les informations de Piel Côté

Les Rouynorandiens sont invités à se prononcer sur les lieux où il sera permis d'en consommer, à partir du 17 octobre, lorsque le cannabis sera légal au Canada.

La consultation est en ligne depuis mardi matin et sera disponible jusqu'au 10 septembre.

À lire aussi : Rouyn-Noranda prépare le terrain en vue de la légalisation du cannabis

Ce sondage fait suite à une séance d'information tenue à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

On veut savoir à quel endroit est-ce que les gens peuvent fumer à Rouyn-Noranda. C'est sûr qu'il faut se coller sur la loi sur le tabac, mais outre ça, quand on consulte, c'est qu'on aime savoir ce que les gens pensent. Est-ce que vous croyez que de fumer sur la rue Principale, c'est correct? Parce qu'on a le droit de fumer sur la rue, il y a des choses à respecter comme le neuf mètres et tout ça, mais on va voir ce que la population va nous dire à ce sujet , soulève la mairesse suppléante, Sylvie Turgeon.

Pour répondre au sondage, rendez-vous sur le site web de la Ville de Rouyn-Noranda.