Gilda Stephens dit qu'elle n'a pas encore reçu de réponses claires à ses questions et qu'elle a même reçu certaines informations déroutantes de la part des autorités.

Jeremy Stephens est mort à l'hôpital du comté de Prince, le 27 mai dernier, après avoir été atteint par balle par des policiers qui tentaient de procéder à son arrestation, à la suite d'un incident survenu dans un motel de Summerside plus tôt ce jour-là.

L'avocate de la famille du suspect abattu, Julie Kirkpatrick, dit que Gilda Stephens a reçu certains renseignements de l'hôpital du comté de Prince au sujet du dossier médical de son fils, mais qu'elle n'a reçu aucun document officiel de la part des autorités.

Rapport du coroner

La famille de Jeremy Stephens aimerait être en mesure de consulter le rapport du coroner, notamment.

Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent et qui peuvent être très difficiles à gérer. Vous entendez des bribes d'information de toutes sortes de sources et il est très difficile de savoir ce qu'il faut croire et c'est pourquoi le dossier écrit est si important , affirme Julie Kirkpatrick.

Les proches de Jeremy Stephens soutiennent que des médecins à l'hôpital du comté de Prince leur ont dit que l'homme de 32 ans avait été atteint par six balles.

Gilda Stephens réclame une enquête publique du coroner.

[La famille] ne veut pas qu'on lui fasse l'interprétation du dossier, elle veut voir [les documents] de ses propres yeux afin de bien comprendre ce qui s'est passé quand Jeremy a été abattu. Julie Kirkpatrick, avocate de la famille Stephens

Dans une déclaration écrite, un porte-parole du ministère de la Justice et de la Sécurité publique de l'Île-du-Prince-Édouard reconnaît qu'il peut s'écouler un certain temps avant que les familles reçoivent les rapports du coroner .

C'est l'Équipe d'intervention en cas d'incident grave (SIRT) de la Nouvelle-Écosse qui mène l'enquête puisqu'il s'agit d'un incident impliquant la police. L'organisation dit poursuivre son travail.

La province précise qu'aucune décision ne sera prise quant à la tenue d'une enquête publique du coroner tant que le SIRT n'aura pas déposé son rapport.

Trois personnes accusées

Trois autres individus seraient impliqués dans l'incident dans un motel de Summerside qui aurait mené à l'altercation entre Jeremy Stephens et les policiers, en mai dernier. Ils ont tous été arrêtés sans incident par la suite.

L'un d'eux, Scott Bruce Dalziel, 40 ans, a plaidé coupable à une accusation d'introduction par effraction avec l'intention de commettre un acte criminel. Il a été condamné lundi à 16 mois et demi de prison.

Les deux autres accusés dans cette affaire n'ont pas encore répondu aux accusations déposées contre eux.