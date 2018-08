Originaire du Cameroun, William Mbola, adolescent de 15 ans commence sa 11e année au Collège catholique Mer Bleue dans Orléans.

Déjà de l'extérieur, je trouve que c'est une très belle école. C'est mieux que mon école, le lycée français Saint-Exupéry de Brazzaville [en République du Congo]. C'est plus beau, c'est plus grand et plus propice à la réussite , a commenté William.

William a passé des tests pour pouvoir suivre le cursus qui mène au bac international.

Ça s'est très bien passé. Je pense que j'ai été vraiment excellent pour ce test. Je pense que j'aurai la totalité de la note. Je me suis très bien exprimé. J'ai très bien organisé mes informations. Et mon vocabulaire était très précis et recherché , a-t-il assuré.

Nathalie Kouam, mère de deux enfants, Alain 7 ans et Sarah 5 ans, qui entrent à l'École élémentaire catholique Sainte-Anne dans le quartier de la Basse-Ville à Ottawa, a été rassurée en découvrant l'établissement et l'attention portée aux élèves.

Il y avait beaucoup de dessins sur les murs, beaucoup de petites notes pour encourager les élèves. Il n'y a pas ça au Cameroun. Ça m'a encouragé à me dire : "Ok, j'ai choisi la bonne école" , a raconté Mme Kouam.

Pour les dîners des enfants, la mère de famille devra changer ses habitudes.

Au Cameroun, ils prenaient juste le déjeuner avant de s'en aller et dans le sac on pouvait mettre juste des choses à grignoter [...] mais ici, on m'a parlé de repas complet , a-t-elle constaté.

Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), dont les élèves proviennent de 112 pays différents, propose aux nouveaux arrivants des programmes pour répondre à leurs besoins.

Trois équipes volantes se promènent d'école en école et cinq employés d'établissements multilingues peuvent aider les parents et les enfants dans leurs langues.

Des camps d'été ont aussi été offerts aux élèves cette année pour leur permettre de se familiariser avant la rentrée.

On a eu pour la première fois des camps d'été pour les élèves d'élémentaire et du secondaire pour davantage connaître notre culture, pour s'approprier la langue te les mettre plus à niveau en mathématiques et en français , a expliqué France Goulard, directrice du soutien à l'apprentissage au CECCE.

Directrice du Collège catholique Mer Bleue, Marie-Claude Veilleux affirme que les enseignants aussi ont besoin d'appui pour bien accueillir les nouveaux arrivants.

On travaille étroitement avec le service d'accueil des nouveaux arrivants de notre conseil. On travaille aussi avec des personnes-ressources de l'Université d'Ottawa qui nous permettent de bien comprendre leurs cultures, et on apprend aussi sur les gestes à poser, à faire et à ne pas faire selon certaines cultures , a-t-elle détaillé.

Rentrée scolaire à Ottawa et dans l'Est Ontarien

Plus de 10 000 élèves font leur rentrée au Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO).

Les élèves de l’École élémentaire catholique Bernard-Grandmaître et l’École secondaire catholique Minto ont pour leur part débuté les classes le 15 et le 21 août dernier.

Pour sa part, le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) a fait savoir qu'il avait de nouvelles places dans ses établissements.

Des élèves de l'école Franco-Jeunesse font leur arrivée dans la cour d'école. Photo : Radio-Canada

Le CECCE attend de son côté 24 500 élèves pour cette rentrée scolaire.

Avec les informations de Rachel Gaulin