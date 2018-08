Les quatre zones de consommation sont situées dans le quartier numéro 9, représenté par le conseiller municipal Gian-Carlo Carra. Il est le seul conseiller à avoir demandé que des sites potentiels soient étudiés pour le territoire qu’il représente. Les 13 autres conseillers n’ont pas voulu explorer davantage la possibilité d’installer un tel site dans leur quartier.

« Je l’ai fait parce que je pense qu’il faut que chacun dispose d’une façon légale de consommer une substance qui sera légale », affirme Gian-Carlo Carra.

Il fait ainsi écho à des craintes formulées après que le conseil municipal se soit prononcé pour un règlement interdisant la consommation de cannabis à usage récréatif dans tous les lieux publics. Ce règlement ne s’applique toutefois pas à la marijuana à usage médical.

Certains craignent qu’une tranche de la population, notamment les locataires et les touristes, ne dispose d’aucun endroit où consommer légalement de la marijuana. De nombreux baux interdisent notamment de consommer du cannabis à l’intérieur de l’appartement. Tous les logements ne disposent pas non plus d’un balcon.

Des quatre sites, deux sont situés dans le quartier Inglewood, un autre dans Bridgeland, et le dernier dans Ogden. Il s’agit d’espaces verts sélectionnés en fonction d’une série de critères, dont la distance avec les écoles et des lieux fréquentés par les enfants.

Le premier site serait situé sur la 11e Avenue sud-est, entre la 11e et la 12 Rue. Le deuxième site serait situé au coin de la 93e Avenue et de la 22e Rue sud-est. Le troisième se trouverait dans le Parc Murdoch dans la rue 7A nord-est. Le dernier emplacement est un espace vert au coin de Glenmore Trail et Ogden Road. Photo : Radio-Canada

Consultation publique

Les Calgariens ont jusqu’au 7 septembre pour s’exprimer en ligne ou grâce à des formulaires disponibles sur chacun des sites envisagés pour la consommation en public.

« Nous nous attendons à recevoir beaucoup de réponses », croit Matt Zabloski, qui coordonne la stratégie de la Ville en vue de la légalisation.

Les emplacements choisis sont pourtant déjà loin de faire l’unanimité. « Ce serait un désastre. Il y a beaucoup d'enfants qui passent par ici », lance Betty McNamee, une résidente du quartier Bridgeland.

Certains consommateurs de cannabis croient au contraire que la Ville ne va pas assez loin pour permettre la consommation en public.

Le militant pro cannabis Patrick Parsons doute également que les citoyens de déplacent pour consommer. Photo : CBC

Pour Patrick Parsons, un militant pro cannabis, regrouper les consommateurs dans de tels endroits isolés ne fait que les stigmatiser davantage.

« Y a-t-il vraiment quelqu'un qui va traverser la moitié de la ville pour venir dans l'un de ces parcs? », demande-t-il.

Il doute également que les citoyens s'y déplacent pour consommer.

Une audience publique aura lieu le 9 octobre lors d'une rencontre du conseil municipal, un peu plus d’une semaine avant la légalisation. C’est seulement à ce moment que les élus décideront s’ils vont de l’avant avec les quatre emplacements proposés pour la consommation en public.

Avec les informations d’Audrey Neveu, Tiphanie Roquette et Colleen Underwood