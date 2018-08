Un texte d’Andréanne Apablaza

La province n’a pas été en mesure mardi de confirmer combien de détenus et de jeunes délinquants devront être transférés après la fermeture de ces deux centres vendredi. La porte-parole du ministère de la Justice, Jennifer Graham, a toutefois assuré que « ceux qui se trouvent dans ces installations seront absorbés par les autres établissements correctionnels et pour jeunes délinquants de la province ».

Le ministère a aussi souligné que certains membres du personnel des deux centres correctionnels ont trouvé un poste au sein du nouvel Hôpital Saskatchewan de North Battleford. « Certains ont choisi d'exercer leurs droits conformément à la convention collective et saisir des occasions de remplacer dans leurs fonctions d'autres employés avec moins d'ancienneté ou prendre des indemnités de départ », a écrit Jennifer Graham dans un courriel à Radio-Canada.

Nouvel Hôpital Saskatchewan

La fermeture de ces centres correctionnels avait été annoncée en avril 2014 lorsque le gouvernement avait détaillé l’intégration des services correctionnels au nouvel Hôpital Saskatchewan de North Battleford.

À ce moment, la province prévoyait qu’une unité carcérale pour adultes dans l’hôpital allait compter 96 chambres destinées aux délinquants et aux délinquantes aux prises avec des problèmes de santé mentale. On prévoyait 64 cellules pour hommes, 16 pour femmes, 8 pour des besoins médicaux et 8 autres pour des besoins spéciaux comme l'isolement.

L’hôpital psychiatrique, le Saskatchewan Hospital North Battleford, a fermé ses portes plus tôt cette année, après plus de 100 ans d’existence. Ouvert pour la première fois aux patients en 1914, il a pris en charge des milliers de personnes souffrant de troubles mentaux qui étaient considérées comme intraitables, plus résistantes au traitement médical et les plus démunies de la province.

Cet hôpital sera remplacé par le nouvel établissement médical, qui portera le même nom, au coût de 400 millions de dollars.

Cette intégration des services correctionnels aux soins de santé s’ajoute à la liste des établissements carcéraux fermés au cours des dernières années.

La province a fermé la prison de Buffalo Narrows en 2016 avec l’espoir d’économiser 1 million de dollars annuellement. Dix-huit détenus ont dû être transférés dans d’autres établissements carcéraux de la province.

Les Centres jeunesse Yarrow Youth Farm à Saskatoon et Orcadia Youth Residence à Yorkton ont aussi fermé leurs portes en 2015.