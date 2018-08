Des activités sont organisées dans plusieurs des 38 écoles primaires pour marquer le coup. Entre autres, un déjeuner réunissant parents et élèves a lieu à l'école Notre-Dame-des-Champs. Des musiciens, une chanteuse, des danseuses et des jongleurs seront présents pour faire la fête à l'école Soleil-Levant alors que les enseignants et les élèves seront vêtus à la manière médiévale. Du côté de la Maisonnée, un grand work-out aura lieu dans la cour de l'école.

Pour l'occasion, les policiers de Sherbrooke seront visibles en zone scolaire. Il y aura surveillance au Code de la sécurité routière, assistance aux tout-petits qui découvriront leur nouvelle école du côté de Rock Forest , donne en exemple le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Martin Carrier.

On donnera des amendes importantes. On invite les automobilistes à ouvrir les yeux. Ralentissez. C'est le mot d'ordre ce matin. Il n'y a pas de cachette. Les automobilistes se doivent d'observer les règles. Martin Carrier, porte-parole du Service de police de Sherbrooke