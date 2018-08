Un texte de Bernard Barbeau

François Legault a annoncé mardi à Québec qu’il souhaite éliminer 5000 postes administratifs par attrition, soit en les éliminant à mesure que ceux qui les occupent présentement prendront leur retraite. Il estime que les économies annuelles qu’engendreront ces coupes atteindront 380 millions de dollars.

« Il y a à peu près 500 000 employés au gouvernement du Québec. Donc, 5000 postes, c’est 1 % », a-t-il relativisé.

C’est tout à fait réaliste. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. François Legault, chef de la Coalition avenir Québec

La CAQ estime que 36 000 employés de l’État – surtout des baby-boomers – prendront leur retraite au cours des quatre prochaines années et qu’« il y a là une occasion à saisir ».

Il y a quatre, ce sont plutôt 20 000 postes que la CAQ était prête à éliminer. Mais M. Legault et son équipe ont choisi de prendre à ce moment-ci un engagement plus « conservateur », ce qui n'exclut pas d'aller éventuellement plus loin. « On va commencer dans les quatre prochaines années par ces 5000 postes », a dit le leader caquiste.

M. Legault a également rappelé plusieurs mesures, déjà annoncées en avril dernier, qu’il souhaite prendre pour améliorer l’efficacité de l’État, qui entraîneront d’après lui des économies annuelles de 800 millions de dollars :

regrouper les centres de traitement informatique;

regrouper les services en technologie de l’information;

numériser les services administratifs du gouvernement;

réduire d’au moins 10 % les coûts d’approvisionnement du gouvernement en biens et services.

M. Legault a cependant promis de ne diminuer ni l'offre ni la qualité des services prodigués aux citoyens. « Dans certains secteurs, il y aura quand même des embauches », a-t-il d'ailleurs mentionné.

Plus de détails suivront.