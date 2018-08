L’organisation des mesures d’urgence (OMU) de la ville a présenté plusieurs recommandations au conseil municipal, lundi soir, parmi lesquelles une meilleure surveillance du fleuve, une meilleure communication entre les agences d’aide et la participation des autres ordres de gouvernement au relogement des résidents de zones à risque, par exemple.

Il faut s’attendre à faire face à d’autres inondations, certaines pires que d’autres , a déclaré le directeur de l’OMU, Wayne Tallon, devant le conseil.

Fredericton a été très durement touchée par la crue d’avril dernier. Elle a atteint plus de 660 structures, inondé une cinquantaine de rues et plus de 800 espaces de stationnement. Près de 450 résidents en ont subi les contrecoups.

Les inondations du printemps dernier ont touché plus de 660 structures à Fredericton. Photo : Radio-Canada

L’opération de nettoyage a coûté 1,2 million de dollars à la municipalité.

Wayne Tallon a affirmé, devant le conseil, qu’il devait y avoir, à l’avenir, une meilleure coordination entre les agences d’aide comme la sienne, la Croix-Rouge et l’Armée du Salut.

Des drones et webcams pour mieux surveiller le fleuve

Il a d’autre part suggéré l’utilisation de drones et de webcams pour mieux suivre la montée des eaux dans différents secteurs de la ville. La municipalité envisage d’ailleurs déjà d’acheter ces équipements pour pouvoir prévenir les résidents à risque plus rapidement.

L'Organisation des mesures d'urgence de Fredericton suggère une plus grande utilisation de drones pour mieux suivre la crue du fleuve Saint-Jean. Photo : CBC/Patrick Morrell

M. Tallon a aussi conseillé à la ville de réfléchir au sort des maisons et des quartiers qui sont constamment inondés, lorsque le fleuve Saint-Jean sort de son lit. Il faudra peut-être envisager de reloger des gens, dit-il, mais il faudra alors obtenir l’aide des gouvernements fédéral et provincial.

« Ce serait très très coûteux de relever des routes ou des maisons, a-t-il dit. La solution la moins coûteuse serait le relogement. »

Selon le maire de Fredericton, Mike O’Brien, des discussions vont commencer à ce sujet avec le gouvernement provincial et les résidents des zones à risque, si ces derniers le souhaitent.

Avec les renseignements de Philip Drost, CBC