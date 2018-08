Au départ, ça ne devait qu'être un simple blogue, à la demande de l'entraîneur.

J'ai accepté et je ne savais pas vraiment où ça m'emmenait. Et au fil de la saison, j'ai accumulé de plus en plus d'histoires jusqu'au point que j'avais assez de contenu pour écrire un livre , explique Alex Cyr.

Toute la saison est décrite : l’entraînement, les courses, les anecdotes hors compétitions. La journée du championnat atlantique est l’un des faits saillants.

Ça a été une course mémorable parce que je réalise que ce n'est pas chaque année que non seulement des coéquipiers, mais des cochambreurs peuvent se batailler sur le terrain de cross-country , indique-t-il.

Puis, il y a eu la participation au championnat national, à Québec. C’était un moment difficile, selon l’auteur.

On avait des attentes pas mal élevées pour le championnat national. C'est ce qui rendait notre groupe pas mal spécial, le fait qu'on avait le groupe le plus talentueux de l'histoire de SFX. On était creux, on était deep, on était sept coureurs capables de courir de bons temps et ce n'est pas souvent qu'une école de l'Atlantique a sept coureurs forts , souligne Alex Cyr.

Mon livre, c'est une histoire de camaraderie et d'obstacles à surmonter. Alex Cyr, coureur et auteur

Étant toujours un coureur, étant proche de l'atmosphère, l'émotion était encore assez vive pour moi. Donc, ç'a été facile de mettre ça sur papier , dit-il.

Alex Cyr poursuit son entraînement en prévision de la saison de cross-country de l'Université de Windsor. Photo : Radio-Canada

Durant la période d'écriture, M. Cyr s'est posé plusieurs questions sur la pertinence de chaque anecdote.

C'est difficile parce que mon livre n’est pas fictif. Mais, aussi, les sujets dont je parle sont mes amis, mes amis les plus proches. Donc, oui, des fois, tu penses : "Est-ce je devrais écrire ça?" C'est comique, le monde va peut-être aimer ça, mais cette personne va peut-être aimer ça, peut-être que non. Et chaque fois, j'ai essayé d'être aussi honnête que j'ai pu , explique Alex Cyr.

Bientôt de nouvelles compétitions pour Alex Cyr

Son horaire sera chargé dans les prochaines semaines. Il poursuit son entraînement en prévision de la saison de cross-country. Il portera les couleurs de l'Université de Windsor en Ontario.

C'est pas mal différent. La compétition est relevée. C'est sûr qu’une fois que tu vas en Ontario, tes temps vont baisser parce que tu as plus de chances de courir contre les meilleurs.

Présentement blessé, il met les bouchées doubles pour récupérer. Les premières courses approchent à grands pas et il veut être prêt, car c'est un grand défi qui l'attend.

D'après un reportage de François Le Blanc