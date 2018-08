Les Canadiens sont de plus en plus à la recherche de boissons à faible teneur en sucre, d’après Joel Gregoire, un analyste en alimentation pour le groupe Mintel, spécialisé dans l’étude et l’analyse des marchés.

« Quand on demande quelles sont les caractéristiques relatives à la santé les plus importantes lors de l’achat d’une boisson, ce qui est le plus important pour les consommateurs est "peu ou pas de sucre" (46 % des répondants), suivi par "entièrement naturel" (34 %) et faible en calories (34 %) », indique-t-il.

Cette tendance pourrait avoir contribué au succès de deux entreprises britanno-colombiennes cet été.

Établie à Vancouver, l’entreprise Nude propose une variété de saveurs de sa boisson sans sucre à base de vodka.

« Nous avons lancé cette compagnie parce que tout ce que nous trouvions sur les tablettes était un peu trop sucré », raconte le directeur général de la compagnie, Julius Makarewicz.

Le soda à la vodka Nude à saveur de fraises et kiwis occupe le troisième rang des boissons rafraîchissantes pour la période estivale en termes de volume vendu, selon le classement de la BC Liquor Distribution Branch.

La marque Nütrl, de Delta, propose elle aussi un produit semblable, qui lui a permis de se hisser à la cinquième place de ce classement. Celui-ci exclut la bière, le vin et les spiritueux et prend en considération les ventes effectuées entre le 1er avril et le 16 août 2018.