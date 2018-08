Un texte de Nafi Alibert

Il ne manquait plus que Xiyunykus et Bannykus pour terminer le portrait de famille chez les Alvarezsaurus, d’après la récente étude publiée dans la revue scientifique Current Biology.

Ce sont les noms que les chercheurs ont donnés à ces deux dinosaures, qui viennent combler un écart évolutif de 70 millions d'années entre leurs ancêtres de l’ère jurassique (Alvarezsaurus Haplocheirus) et leurs descendants de la période du Crétacé.

« Jusqu’à présent, il manquait un lien entre les Haplocheirus et les Alvarezsaurus de la fin du Crétacé », explique Corwin Sullivan. Paléontologue à l’Université de l’Alberta, M. Sullivan a passé une dizaine d’années en Chine et a contribué à cette découverte.

Sur le plan morphologique, les deux fossiles ont de longues pattes semblables à celles des Haplocheirus. Mais ils ont des bras raccourcis et robustes se terminant en une seule griffe acérée au lieu de trois, un crâne réduit et des dents plus petites, comme les Alvarezsaurus plus récents.

Ils présentent toutes les caractéristiques d’un chaînon manquant entre deux stades d’évolution de ce dinosaure. « Ces animaux nous apprennent que ce sont le crâne et les membres antérieurs des Alvarezsaurus qui ont d’abord changé », explique M. Sullivan.

Comme les autres théropodes, Xiyunykus et Bannykus étaient carnivores et bipèdes. Ils ne devaient pas peser plus de 25 kg. Cependant, tout laisse à penser que ces Alvarezsaurus ne se nourrissaient pas de mammifères, mais d’insectes.

« C’est assez étrange en termes d’évolution [...] Ils ne ressemblent pas aux théropodes typiques » comme le Tyrannosaure, observe M. Sullivan.

Le paléontologue pourra retourner étudier les deux squelettes âgés de 120 millions d’années en Chine, où ils seront conservés.

Avec les informations de Terry Reith.