Un texte de Stéphane Leclerc

Dans les 788 pages de documents que nous avons consultées, on trouve 16 rapports d'analyse de la qualité de l'air, de 2013 à 2017, sur plusieurs étages du complexe.

On trouve aussi des plaintes. Au point où une employée cadre de Patrimoine canadien déclenche un processus formel pour qu'on évalue la qualité de l'air, au 11e étage du 25, rue Eddy.

Dans un courriel envoyé aux bureaux de Santé et sécurité de Patrimoine canadien, le premier mai l'an dernier, la gestionnaire écrit : La santé des employés semble affectée par l'air dans nos bureaux : maux de tête, nausées, crises d'asthme, symptômes d'allergie (au pollen, mais dans l'édifice), sans parler des odeurs, de la variation des températures et le sentiment que l'air est vicié.

Dix personnes à l'hôpital

Dans un mémo daté du 25 avril l'an dernier, le gestionnaire de l'unité du Code canadien du travail de Services publics et approvisionnements Canada, Laurent Lavergne, rappelle l'historique des problèmes liés à la qualité de l'air au 25e étage du 10, rue Wellington et au 6e étage du 15, rue Eddy.

Les problèmes sont récurrents, écrit M. Lavergne. Les premières analyses de la qualité de l'air documentées remontent à une dizaine d'années (2007). Sauf qu'elles ne rapportent aucune inquiétude, sinon peut-être pour le confort des employés. C'est le cas au 25e étage du 10, rue Wellington.

Le complexe des Terrasses de la Chaudière a été construit en 1978. Photo : Radio-Canada

Les plaintes d'employés semblent s'accumuler au sujet du 6e étage du 15, rue Eddy. Dans son mémo, le gestionnaire note une communication datée du 22 septembre 2014, avec l'agent de santé et sécurité au travail, Louis Bigras, qui parle « d'urgence ». Des employés se plaignent d'odeurs près des ascenseurs et sur l'étage. Dix personnes ont dû se rendre à l'hôpital au cours du dernier mois pour des problèmes respiratoires , peut-on lire.

On note une « odeur » au coin sud-ouest de l'édifice et des niveaux élevés de COV (composés organiques volatils, principalement des hydrocarbures) près d'une tuile de tapis soulevée. D'autres tests sont faits sur l'étage. Il est finalement recommandé d'augmenter la ventilation de l'étage et de changer les tapis et la colle du tapis.

Les tapis en cause?

Fin mai l'an dernier, l'entreprise responsable de la gestion des bâtiments des Terrasses, l'entreprise Brookfield Global Integrated Solutions et Services publics, et Services publics et Approvisionnement Canada, font une demande conjointe pour qu'on remplace les carreaux de tapis dans les corridors les plus achalandés du 6e étage du 15, rue Eddy et du 25e étage du 10, rue Wellington, la plus haute tour du complexe des Terrasses de la Chaudière. Un projet de près de 250 000 dollars, selon l'estimation que nous avons obtenue, qui doit s'étendre jusqu'en mars l'an prochain.

Mystère, mystère...

Radio-Canada a invité Services publics et Approvisionnements à répondre à notre reportage, lundi en fin d'après-midi. Nous attendons la réponse du ministère.

Parmi les rapports d'analyse de la qualité de l'air obtenus par Radio-Canada, aucun ne fait état de niveaux graves ou importants de monoxyde ou de dioxyde de carbone, ni de présence inquiétante de moisissures ou de bactéries, même si on en a trouvé des traces dans certaines études, sur certains étages.

Rappelons qu'en août 2015, Travaux publics avait découvert de faibles traces de la bactérie de la légionellose, lors de l'entretien du système de chauffage, climatisation et ventilation des Terrasses.

Notons que ni l'Alliance de la fonction publique du Canada, ni l'Institut professionnel de la fonction publique n'étaient au courant d'enjeux particuliers sur la qualité de l'air aux Terrasses de la Chaudière.

Nos sources nous indiquent toutefois que, malgré des améliorations ponctuelles à la ventilation, à la surveillance de la qualité de l'air, ces problèmes chroniques sont loin d'être réglés.