Un texte de Jean-Philippe Martin

À égalité 1 à 1 dans ce duel de premier tour des Internationaux des États-Unis, tous les espoirs étaient permis aux yeux de Jacques Hérisset, qui a dirigé une académie de tennis fréquentée par Félix Auger-Aliassime jusqu’à l’âge de 16 ans.

Toutefois, tout s’est effondré lorsque le jeune homme a été ennuyé par des problèmes de santé. Il a dû abandonner alors que le pointage était de 5-7, 7-5 et 1-4.

« C’est une des pires choses qui peut arriver, surtout quand tu es dans le match, a commenté Jacques Hérisset. Ils étaient à égalité. Félix jouait du bon tennis et montrait qu’il était capable d’affronter un gars du top-30. »

Jacques Hérisset, Ann-Julie Métivier et les jeunes joueurs du programme Félix redonne au suivant, destiné aux joueurs de 5 à 8 ans et parrainé par Félix Auger-Aliassime. Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Martin

Jacques Hérisset croyait que Auger-Aliassime profiterait du fait d'avoir disputé la ronde de qualifications pour être mieux préparé que Shapovalov pour cet affrontement entre les deux Canadiens.

« Mais ça lui a peut-être joué un tour, le fait d’être en action toutes ces journées et jouer des matchs consécutifs, jour après jour. »

L’état de santé de Auger-Aliassime

Fier de la performance du jeune québécois, l’entraîneur Christian Gingras s'interrogeait après le match sur l’état de santé de Auger-Aliassime, une fois de plus ennuyé par des problèmes au cœur.

« C’est un peu bouleversant de voir Félix dans cette situation-là, explique l’entraîneur. Je sais qu’il y a déjà eu de petites choses par le passé, mais je pensais que tout ça était réglé. On pense toujours au futur et ce qui va arriver. On espère qu’il pourra revenir et rebondir, et que tout va bien se régler. »

Parce que la qualité du jeu de Félix Auger-Aliassime, elle, ne laissait que peu de doute, estime Christian Gingras, qui a côtoyé le surdoué sur les terrains du Club Avantage de Québec pendant quelques années.

Il est dans les grandes ligues. On parle du US open. Il a passé au travers des qualifications, ce qui n’est jamais facile dans un tournoi de ce niveau-là. Christian Gingras, entraîneur de tennis, Académie Hérisset Bordeleau

Malgré la déception, Jacques Hérisset rappelle qu’à 18 ans à peine, Félix Auger-Aliassime est déjà une grande vedette aux yeux des jeunes de la relève du club.

« On est fier de ce qu’il a accompli à date. C’est déjà un beau modèle pour les jeunes. Nous, on y croit beaucoup. »