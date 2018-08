Quarante d'entre eux verront une oriflamme à leur effigie être hissée à un lampadaire.

C’est une façon de souligner leur contribution et le lien historique qui existe entre Arvida et la participation canadienne à l'effort de guerre.

Ce projet est l'initiative de la Légion canadienne, qui a obtenu l'appui du comité pour la reconnaissance patrimoniale d'Arvida et de la Ville de Saguenay. Il s'agit de l'aboutissement de trois ans de travail.

Les oriflammes seront installées à temps pour la prochaine cérémonie du jour du Souvenir, le 11 novembre.

Des vétérans des Forces canadiennes, de la GRC ainsi que des civils ayant oeuvré en zones de conflit pourront y être représentés.

La Légion est là pour se souvenir. C’est un débat qui se fait ici, mais ailleurs aussi. On est fier d’être la troisième région au Québec à avoir cet hommage. C’est une fierté personnelle quand même, ça fait trois ans que je supporte le dossier , explique Steeve Brown, instigateur du projet.

L'idée des oriflammes pour honorer les vétérans est venue d'une initiative similaire à Saint-George au Nouveau-Brunswick.

D'ailleurs, comme l'a constaté le vétéran Réjean Dubois, les anciens combattants sont mieux reconnus ailleurs au Canada qu'au Québec, même si les choses tendent à changer.