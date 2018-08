La 13e édition de l’exposition, qui sera ouverte au public du 29 août au 30 septembre au marché Bonsecours, dans le Vieux-Montréal, présentera les photographies gagnantes parmi 73 000 images de quelque 4500 photographes de 125 pays.

Des photographies qui choquent

Une automobile qui fonce et tue une manifestante antiraciste en Virginie, un homme abattu à Mossoul et un enfant qui pleure dans un camp de réfugiés de Balukhali au Bangladesh. Ces images sont souvent dures à voir, mais elles sont aussi le reflet de la situation dans bien des pays, un instant capturé par la lentille d’un photographe et qui donne à réfléchir.

Ça représente le moment dans l'année - et je dis ça en blaguant - où je viens vérifier mon privilège de jeune homme blanc nord-américain en voyant ce qui se passe à travers la photo. Alexandre Champagne, photographe et porte-parole du World Press Photo Montréal

La photo gagnante du World Press Photo 2018. Photo : AFP/Ronaldo Schemidt

C’est souvent au péril de leur vie que les lauréats du World Press photo prennent leur cliché. Ceux de l'édition 2018 ne font pas exception. Le gagnant cette année vient du Venezuela.

Le photographe a immortalisé l’image d’un manifestant de 28 ans, José Víctor Salazar Balza, transformé en torche humaine lors d’une manifestation à Caracas le 3 mai 2017.

Cette image est forte parce qu'on n'a pas l'impression que c'est une image réelle. On a l'impression que c'est une image de film, un cascadeur enflammé. Mais c'est la réalité. Mathieu Rytz, producteur du World Press Photo Montréal

Photographie d’un reportage photo intitulé Enfants jockeys, réalisé par Alain Schroeder, photographe lauréat du World Press Photo 2018 Photo : Radio-Canada

Grand gagnant dans la catégorie Sport pour son reportage photo intitulé Enfants jockeys, Alain Schroeder s'est rendu sur l'île de Sumbawa en Indonésie pour photographier des enfants entraînés à faire de la course à cheval.

Au-delà de la beauté du cliché, « la particularité des enfants c'est qu'ils montent sans protection », fait-il remarquer.

Pendant les courses, je ne suis pas tout à fait sûr que les enfants font ça pour le plaisir. C'est évident qu'ils aiment monter à cheval, mais là ils doivent gagner. Alain Schroeder, photographe lauréat du World Press Photo 2018

D’autres photographies retiennent également l’attention comme celles de jeunes femmes kidnappées au Nigeria par Boko Haram.

En marge du World Press Photo, on a aussi demandé à son porte-parole de présenter une vingtaine de portraits qu'il a réalisés dans la foulée de l'attentat à la grande mosquée de Québec.

Je leur ai promis un an après de venir voir sur le terrain ce qui s’était passé […] Une fois que les caméras s'en vont, ces gens-là pleurent encore leur père et leurs frères. Alexandre Champagne, photographe et porte-parole du World Press Photo Montréal

Plus de 170 photographies seront exposées au Marché Bonsecours dans le cadre du World Press Photo. Créé en 1955, cet événement est devenu depuis le plus important en photojournalisme.

D’après le reportage de Louis-Philippe Ouimet