Un texte de Yannick Donahue



Le premier ministre sortant a fait cette déclaration en mêlée de presse, lundi après-midi, dans la foulée de l'annonce de la conclusion d’un nouvel accord de libre-échange entre l’administration américaine de Donald Trump et le gouvernement mexicain, qui se substitue à l’ALENA, avant l'ouverture rapide de pourparlers avec le Canada.

Si on devait annoncer une entente qui encoche ou qui diminue la gestion de l'offre, je vais immédiatement indiquer mon opposition. Le chef libéral Philippe Couillard

Le gouvernement fédéral a besoin de l’appui de toutes les provinces canadiennes pour signer une nouvelle entente commerciale avec les États-Unis.

« C’est une défense sans compromis de la gestion de l’offre. Il n’y aura pas de compromis de mon gouvernement ou de moi sur la gestion de l’offre. Il faut être excessivement clair », a-t-il affirmé.

« On est également très attachés à ce qu’on appelle l’exception culturelle. […] Et, bien sûr, le mécanisme de règlement des différends. C’est un souci qu’on partage avec l’ensemble des Canadiens », a ajouté M. Couillard.

Qu'est-ce que la gestion de l'offre? Le système de gestion de l'offre alloue des quotas de production aux producteurs de lait, d'oeufs et de volailles, ce qui leur assure un certain revenu sans subvention gouvernementale. Ottawa s'engage par ce système à limiter l'entrée de produits importés pour que la demande soit comblée par la production canadienne. Ce mécanisme a été mis en place dans les années 1970. Source : La semaine verte

De la pression

Philippe Couillard croit que le gouvernement de Justin Trudeau subira une pression importante pour terminer cette négociation. Cela dit, il promet « d’être aux aguets » des prochaines discussions sur le renouvellement de l’ALENA.

« La pression sur le Canada va être énorme, mais même si la pression est énorme, on va résister de façon très forte à des compromis qui ne serait pas acceptables pour nous. On ne donnera pas notre accord et ne participera pas à une entente qui est contre les intérêts du Québec », a-t-il insisté.

Il précise toutefois ne pas avoir « d’indications que M. Trudeau veut faire des compromis ».

M. Couillard demeure toutefois positif. À ses yeux, la conclusion d’une entente entre deux des trois partenaires de l’ALENA doit tout de même être saluée.

« Une entente bilatérale États-Unis-Mexique, qui semble largement porter sur l’automobile et les règles d’origines, c’est une bonne nouvelle, parce que c’est une avancée très significative dans les négociations sur le traité de libre-échange, dont l’issue positive est une bonne chose pour le Québec », a-t-il affirmé.