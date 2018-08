L’administration municipale doit faire parvenir une copie de ce décret à l’ensemble des sinistrés gatinois dans les prochains jours, qui pourront ensuite évaluer leur admissibilité.

L’aide offerte provient du Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents du MSP. Les dégâts causés par un refoulement d’égout sont cependant exclus du Programme, puisqu’il s’agit d’un risque assurable , selon une porte-parole du MSP. Ce critère exclut donc de nombreux résidents du quartier Bellevue, fortement touché.

On va maintenir une pression politique constante comme ça en espérant qu’il ait de plus en plus de gens qui se joignent à nous et que le mouvement ne s’essouffle pas, parce que ce qu’on veut, ce sont des actions concrètes rapides , a fait valoir Samuel Roy, un triple sinistré du quartier Bellevue, qui exige des réponses de la part de la Ville.

Le conseiller du district de Bellevue, Pierre Lanthier, comprend la détresse des résidents. Les citoyens ont toutefois leur part de responsabilité dans cette situation, dit-il.

Il y a près de la moitié des maisons qui seraient branchées [au système d'égout] de façon illégale , fait-il remarquer. On sait que s’il y a de fortes de pluies et qu’il y a tant de branchements illégaux comme on peut le voir, ça fait une surcharge dans le système sanitaire.

Une rencontre tendue a d’ailleurs eu lieu dans le district de Bellevue, dimanche soir. Le maire, Maxime Pedneaud-Jobin, était présent, tout comme des dizaines et des dizaines de citoyens qui ont été touchés par les inondations.

Le maire n’a pas été en mesure de répondre aux questions des citoyens, mais il a néanmoins affirmé qu’il pourrait leur proposer des solutions dans les semaines qui viennent, si possible dans les jours qui viennent.

Avec les informations de Laurie Trudel