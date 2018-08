Les légumineuses aident à réduire la sensation de faim et la prise de poids des chiens de compagnie. Lorsqu’ils ont le choix, les beagles vont préférer une nourriture à base de légumineuses fermentées, par rapport à une nourriture non fermentée.

On est devenus des experts dans l’usage des légumineuses dans la nourriture des chiens, et des chats. Lynn Weber, professeur associée, département des sciences vétérinaires biomédicales, Univ. de la Sask.

Lynn Weber, explique que cette préférence serait due au goût proche de celui de la viande créé lors du processus de fermentation. Pour cette professeur associée au département des sciences vétérinaires biomédicales de l’Université de la Saskatchewan, le défi est maintenant d’améliorer le goût de cette nourriture pour qu’elle soit aussi acceptée par les chats.

La levure a bon goût, et retire en plus le mauvais goût de l’amidon de certains pois. Lynn Weber, professeur associée au département des sciences vétérinaires biomédicales, Université de la Saskatchewan

Pour convaincre les papilles félines, Lynn Weber mise sur une première fermentation à base de levures. Elle affirme que les levures donnent un meilleur goût à la nourriture, tout en retirant le goût d’amidon de certaines légumineuses.

La chercheuse précise cependant que les résultats de ces fermentations ne contiennent pas d’alcool.

Les légumineuses utilisées par les scientifiques sont produites localement. Il s’agit de pois, de lentilles et de fèves. Le laboratoire travaille également avec différentes entreprises de nourriture canines, dont certaines sont implantées en Saskatchewan.

Départ à la retraite pour les beagles

Après avoir servi aux chercheurs à réaliser leurs études alimentaires, les pensionnaires à quatre pattes s’apprêtent à quitter l’Université de la Saskatchewan. Les chercheurs ont trouvé une personne d'accueil pour chacun de ces chiens, arrivés environ au milieu de leur espérance de vie.

De nouveaux beagles prendront la relève du groupe partant pour poursuivre les études scientifiques. Photo : Radio-Canada/Don Somers

La meute actuelle laissera la place à un nouveau groupe de beagles, plus jeunes, pour continuer les expériences. Comme leurs prédécesseurs ces chiens seront choyés et régulièrement sortis par les chercheurs et les étudiants volontaires.

Le laboratoire dispose aussi de huit chats pour travailler sur ce même projet de préférence alimentaire.