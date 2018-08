Un texte de Joane Bérubé



Le projet qui comportera trois phases devrait démarrer cet automne.

Tout est prêt. Les analyses de sols, les travaux d’arpentage et d’excavation ont déjà été réalisés. Les installations d’aqueduc et d’égouts ont été aménagées au printemps par la municipalité. Deux jumelés qui ont déjà trouvé preneurs seront construits dans les prochaines semaines.

Les promoteurs se donnent deux ans pour ériger six bâtiments jumelés et livrer ainsi une douzaine d'unités avec une terrasse et offrant une vue sur le lac Matapédia. Cette première phase est évaluée à 3 millions de dollars.

Il s’agit d’une première aventure dans le domaine de l’immobilier pour Groupe RPF, surtout spécialisé dans des domaines industriels comme l’électricité, l’éolien, le génie civil ou l’exploitation forestière.

La construction devrait démarrer au cours des prochaines semaines Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Un des propriétaires de l’entreprise RPF, Jasmin Poirier, explique que son groupe souhaitait répondre aux gens intéressés à s’installer à Sayabec et profiter de la proximité du lac Matapédia. L’accessibilité au lac n’est pas évidente, souligne-t-il, les terrains ne sont pas disponibles, le zonage, les services publics ne sont pas accessibles. En mettant le projet en place en même temps que l’infrastructure publique de la municipalité, ça rendait le projet possible à un coût plus abordable.

Originaires de la Matapédia, les investisseurs veulent que la qualité du projet reflète leur attachement au lac et à leur région. On est venus au monde au lac Matapédia, raconte Jasmin Poirier, on a grandi ici. Ces terrains étaient disponibles pour être revitalisés et pris en charge. On veut laisser une belle trace.

Les résidents auront une vue sur le lac et un accès aux rives Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Les terrains disponibles près des rives sont d’ailleurs de plus en plus rares, confirme la préfète de la Matapédia, Chantale Lavoie. Il s’agit, selon elle, d’un des derniers projets domiciliaires encore possibles autour du lac.

Les promoteurs visent les jeunes travailleurs, les jeunes familles et les retraités qui pensent à revenir s’installer dans leur région d’origine. La porte est aussi ouverte aux villégiateurs.

Si tout va comme prévu, les deux entreprises entreprendront ensuite la construction d’une dizaine de maisons unifamiliales de deux étages en 2019. La phase trois du projet, qui devrait se réaliser de l’autre côté de la route, reste à déterminer.

Les promoteurs prévoient terminer le chantier en 2023.