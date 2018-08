Un texte de David Rémillard

L’ex-chef du Bloc québécois en a fait l’annonce lundi, au lendemain d’un rassemblement tenu à Montréal où le nom et les grandes lignes du projet ont été dévoilés à ses sympathisants.

Outre Mme Ouellet, de proches collaborateurs comme sa conseillère politique Nathaly Dufour et son attaché politique Patrick Ney, ainsi que les députés bloquistes Marilène Gill et Xavier Barsalou-Duval, font partie des fondateurs. S’ajoutent le politologue Denis Monière et l’ex-minsitre péquiste Gilbert Paquette, également membres de sa garde rapprochée.

« La base du mouvement » repose sur le « transparlementarisme », un concept mis de l’avant par Mme Ouellet lorsqu’elle était à la tête du Bloc. « On conçoit le Québec avec l’ensemble des pouvoirs qu’on veut avoir », a résumé Nathaly Dufour, qui a accepté de parler à Radio-Canada, Mme Ouellet n’étant pas disponible pour une entrevue lundi.

Selon elle, le terme a été « galvaudé » et « mal interprété » en raison des doubles fonctions qu'occupaient Martine Ouellet, à la fois de députée provinciale et de chef d'un parti fédéral. Or selon Mme Dufour, le transparlementarisme consiste surtout à « sortir du cadre » imposé par la Constitution canadienne, qui sépare les pouvoirs entre le fédéral et les provinces.

Nathaly Dufour Photo : Radio-Canada

Le MQI fera fi de cette frontière et prendra position sans égard aux compétences provinciales et fédérales, comme si le Québec était un pays.

« On se contente de fonctionner dans un cadre qui nous est imposé. [le transparlementarisme] c’est de pouvoir travailler les dossiers dans un angle indépendantiste sans dire ‘’ah non, ça je n’en parlerai pas parce que c’est la compétence d’Ottawa’’ », a expliqué Mme Dufour.

Il n’y a pas de mouvement qui est orienté dans ce sens-là et je pense que pour les années à venir c’est particulièrement important de le faire. Nathaly Dufour

Selon Mme Dufour, le mouvement aura d’abord son magazine Oui je le veux, une suite à la brochure du même nom publiée par Martine Ouellet la veille de sa démission, début juin. La première parution est envisagée « début octobre ». Une radio web est aussi dans les cartons.

Mme Dufour assure que le lancement n’a rien à voir avec la présente campagne électorale provinciale. Et si le MQI prévoit « produire des prises de position sur l’actualité », pas question de s’en mêler.

Vers un parti politique?

Patrick Ney, qui est par ailleurs le candidat du Parti québécois dans Vachon, ne voit aucun problème à porter ses deux chapeaux. À son avis, le MQI est transpartisan et se veut davantage un projet « pédagogique » pour bien expliquer le concept d’une République du Québec aux citoyens. « On se doit de continuer de publier ce genre d’information-là », a-t-il dit.

À terme, rien n’exclut que le MQI devienne un parti politique, ont tous deux concédé Mme Dufour et M. Ney. Des candidats pourraient donc se présenter tant au fédéral qu’au provincial, selon Mme Dufour.

M. Ney, prudent, croit qu’il est encore beaucoup trop tôt pour parler de la formation d’un parti politique.