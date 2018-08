Un texte de Émilie Talbot-Hamon

La priorité, c’est le retour de services de qualité pour les citoyens , soutient la candidate de 28 ans.

Cela commence entre autres par les jeunes. Mme Perry Mélançon aimerait, à l’instar du candidat libéral Alexandre Boulay, améliorer l’accès aux études supérieures en Gaspésie.

Je crois qu’il faut miser sur les programmes que nous avons au niveau collégial et aussi développer des passerelles DEC-BAC. Ce sont toutes des mesures qui font partie d’un rapport, le rapport Demers, qui a été tabletté par le gouvernement libéral , indique-t-elle.

La candidate s’engage aussi à travailler à la mise en place d’un crédit d’impôt pour les parents dont les enfants étudient à l’extérieur des régions, sans toutefois en établir les modalités.

Je veux travailler à ce que les parents qui envoient leurs jeunes dans les universités au Québec puissent avoir des crédits qui font en sorte qu’on puisse avoir une équité entre les parents de centres urbains et de centres ruraux , ajoute-elle.

Méganne Perry Mélançon soutient également qu’un gouvernement du Parti québécois demanderait au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) de se pencher sur la filière actuelle des hydrocarbures en Gaspésie. Le parti en a déjà fait la demande il y a quelques mois.