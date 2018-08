Le président américain Donald Trump a annoncé lundi que les deux pays s'étaient entendus sur un nouvel accord de libre-échange, qui se substitue à l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Le Canada, lui aussi signataire de l'entente de 1994, n'a pas participé à cette phase des négociations.

Ron Koslowsky, vice-président pour le Manitoba auprès des Manufacturiers et Exportateurs du Canada, une association de gens d’affaires, affirme que les entreprises d’ici espèrent toujours qu’une entente trilatérale sera conclue, car des ententes distinctes finissent par coûter plus cher aux consommateurs.

« Les chaînes d'approvisionnement [efficaces] qui se sont développées au fil des ans à travers les trois pays seraient compromises », fait-il remarquer.

« Nous espérons encore que [cette nouvelle] est simplement un moyen d’avancer vers un accord entre les trois pays. »

Il note toutefois que l'essentiel, c’est que le Canada arrive à s’entendre avec les États-Unis, son plus grand partenaire commercial , « car nous ne gagnerons pas une guerre commerciale avec les États-Unis. »

Anxiété

Ce climat d’incertitude suscite beaucoup d’anxiété parmi ses membres, souligne Ron Koslowsky, et certains ont choisi de retarder des plans d’expansion pour l’instant.

« Quoi qu'il arrive, ça affecte les décisions des entreprises au Canada », résume-t-il.

Plus la période d'incertitude sera longue, plus les entreprises et les consommateurs des deux côtés de la frontière seront en difficulté, estime pour sa part Chuck Davidson, président-directeur général des Chambres de commerce du Manitoba.

« La dernière chose que nous souhaitons, et la dernière chose que nos homologues américains souhaitent, c'est une augmentation des tarifs douaniers, une augmentation des barrières dans cette relation commerciale », souligne-t-il.

Selon lui, certains fabricants ont déjà vu leurs coûts augmenter. « On va commencer à voir des augmentations de coûts pour les consommateurs, ainsi que des prix à la hausse, à moins qu'un accord ne soit conclu plus tôt que tard. »

Avec des informations de Susan Magas, CBC