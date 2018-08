Avec les informations de Piel Côté

Tour à tour, les avocats de la défense, Me Pierre Grygiel pour Daniel Laframboise et Me Isabelle Martineau pour Sandra Rapattoni, ont demandé la tenue d'une enquête préliminaire, lundi matin pour lui puis lundi après-midi pour elle, au palais de justice de Rouyn-Noranda.

Dans le cas de l'accusé, son enquête préliminaire a été fixée aux 17 et 18 janvier 2019.

L'avocat de la défense a fait savoir que huit heures devraient être nécessaires pour cette étape, qui précède le procès.

Daniel Laframboise, qui était absent à la cour lundi, fait face à 16 chefs d'accusation, sur deux victimes différentes, dont agressions sexuelles, agressions sexuelles avec lésions, voies de fait et séquestration. Des faits qui se seraient produits entre le 1er mai 2007 et le 1er juillet 2018.

Sandra Rapattoni en attente

Dans le cas de l'accusée, son avocate, Me Isabelle Martineau, a éclairé la cour sur ses intentions, demandant aussi la tenue d'une enquête préliminaire.

Par contre, l'avocate au dossier pour la poursuite était à Ville-Marie pour d'autres dossiers. La juge Marie-Claude Bélanger a donc préféré reporter le dossier de l'accusée au 30 août prochain, afin que les deux avocates soient présentes en même temps.

Rappelons que Sandra Rapattoni fait face à sept chefs d'accusation, dont agressions sexuelles, sur deux victimes également.