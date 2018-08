Selon moi, il n'y a pas de doute que [la santé] est l'enjeu le plus important de la campagne , a soutenu le président de Santé Outaouais 2020, Andrew Gibson.

Le regroupement a notamment demandé aux candidats comment ils comptaient réduire les temps d'attentes à l'urgence et corriger ce que l’organisme qualifie de sous-financement récurrent en santé dans la région.

Trois partis, trois visions

Chaque formation politique a adopté sa propre approche pour régler les problèmes du réseau de la santé en Outaouais.

Maryse Gaudreault, candidate libérale dans le comté de Hull et députée sortante, a indiqué que son parti s'engageait à augmenter le nombre de supercliniques. Le premier ministre a annoncé la semaine dernière des supercliniques supplémentaires et je sais qu'il y en aura de nouvelles ici en Outaouais , a-t-elle soutenu.

En ce qui a trait au sous-financement chronique évalué notamment par l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS), la candidate libérale croit qu'il ne s'agit pas d'une question d'argent. C'est une question de main d'oeuvre. Il faut s'affairer à recruter le plus de personnel possible , a-t-elle dit.

Maryse Gaudreault est la candidate du Parti libéral du Québec pour les élections québécoises du 1er octobre dans la circonscription de Hull. Photo : Radio-Canada

La candidate péquiste de Hull, Marysa Nadeau, souhaite pour sa part offrir aux proches aidants un répit, c'est-à-dire que du personnel médical pourrait, si le Parti québécois est élu, se déplacer huit heures par semaine chez les personnes malades qui ont besoin de soins de proches aidants.

Elle a ajouté que la première chose qu'un gouvernement du Parti québécois fera sera de décloisonner la profession [d'infirmière] et faire en sorte que nos 200 000 professionnels puissent faire les gestes médicaux pour lesquels ils ont été formés.

Marysa Nadeau est la candidate du Parti québécois pour les élections provinciales québécoises du 1er octobre 2018 dans la circonscription de Hull. Photo : Radio-Canada

Pour la candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Hull, Rachel Bourdon, la construction d'un nouvel hôpital à la fine pointe de la technologie permettra l'ajout de 170 lits.

Sur la question du financement, Mme Bourdon affirme que la CAQ va améliorer la gestion et réinvestir suffisamment pour, au minimum, rattraper le niveau de soins du reste du Québec.

Mme Bourdon soutient qu'il est temps d'agir, de hausser les salaires et les primes [pour les infirmières] pour s’attaquer à la pénurie de main-d’oeuvre.

Rachel Bourdon, candidate pour la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Hull Photo : Radio-Canada

Nous n'avons pas demandé à Québec solidaire et aux autres partis de répondre aux questions pour le bien de cet article. Ils sont toutefois invités à répondre officiellement aux huit questions que leur a posé l'organisme Santé Outaouais 2020. Les différents partis politiques ont jusqu'au 12 septembre pour le faire.

Les réponses seront rendues publiques pour les électeurs avant l'élection du 1er octobre.

Avec les informations de Claudine Richard