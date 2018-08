Un texte de Patricia Bitu Tshikudi

Il aura fallu plusieurs appels et beaucoup de recherche pour que Rita Kaka réussisse à dénicher une coiffeuse prête à teindre ses cheveux.

« C’était difficile de trouver quelqu’un, raconte-t-elle. J’ai fait beaucoup de recherche, ça a pris longtemps, mais enfin j’ai trouvé quelqu'un qui a fait un bon travail. C’était ce que je voulais, mais peu de gens sont prêts à le faire. »

Résidente de Winnipeg, Rita Kaka est d’origine soudanaise. Sa tignasse bouclée en a intimidé plus d’un.

Il faut dire qu'à Winnipeg, les salons de coiffures où on peut coiffer les cheveux crépus se comptent sur les doigts de la main, et cela malgré une forte présence de la diaspora afro-caribéenne. Shondell Babb, fondatrice et organisatrice de Naturally Gorgeous Curls Event, en sait quelque chose.

J’ai rencontré des stylistes qui m’ont avoué être pétrifiés, nerveux, effrayés quand des clients avec des cheveux bouclés entrent dans leurs salons. Shondell Babb, fondatrice et organisatrice de Naturally Gorgeous Curls Event

« Tu dois faire de la recherche et réseauter pour trouver quelqu’un qui sait, peut-être, s’occuper de tes cheveux », ajoute-t-elle.

Peu d'options, prix élevés

À Winnipeg, le salon Lola's Beauty Gallery and Supplies est un des rares hauts lieux de la chevelure afro-naturelle. En plus d’offrir un vaste éventail de produits pour les cheveux afro, la boutique abrite aussi un salon de coiffure.

Ici, on connaît les cheveux bouclés et crépus. Preuve de la forte demande, les propriétaires de l’établissement sont en affaires depuis bientôt 30 ans.

Pourtant, se faire coiffer ou faire traiter des cheveux afro-naturels dans un salon de coiffure spécialisé peut coûter cher.

Lola's Beauty Gallery and Supplies demande ainsi un minimum de 125 $ pour des rastas (tresses avec rallonges) et un minimum de 29 $ pour un traitement capillaire.

Ces tarifs ne sont pas à la portée de toutes les bourses. C’est en partie pour cette raison que Rita Kaka entretient ses cheveux elle-même.

« Si tu n’as pas un cousin ou une cousine, c’est très difficile de trouver une personne qui peut tresser tes cheveux », estime Rita Kaka, une résidente de Winnipeg. Photo : Radio-Canada

« J’ai commencé à prendre soin de mes cheveux en 9e année. Ce n’est pas difficile si tu prends le temps et si tu as la patience », explique la jeune femme.

Coiffeurs de sous-sols

Mais pour celles qui n’ont ni le temps, ni le talent requis, il y a toujours les coiffeuses de sous-sols.

« Chaque personne a une cousine ou un cousin qui peut faire ses cheveux, explique Rita Kaka avec humour. Il y a toujours des ressources, mais elles ne sont pas commerciales. »

Si tu n’as pas un cousin ou une cousine, c’est très difficile de trouver une personne qui peut tresser tes cheveux. Rita Kaka, résidente de Winnipeg

Le bouche à oreille devient donc la manière la plus efficace de trouver un coiffeur. Pour les autres, il y a toujours Internet.

Une industrie parallèle

Le site Kijiji pullule de petites annonces de coiffeurs autoproclamés.

Les services, souvent offerts au domicile des coiffeurs, vont de la mise en plis aux traitement capillaires, en passant par les tresses et les extensions.

Si les choix en ligne sont nombreux, il est toutefois difficile de garantir la qualité du service.

Cette industrie parallèle est entretenue en grande partie par le manque de professionnels qualifiés dans les salons conventionnels, estime la maître styliste Paula Whitelocke.

Des esthéticiens peu formés

« Nos cheveux ne sont pas le focus dans les écoles d’esthétique », explique-t-elle.

« Je ne me souviens pas d’avoir vu ne fût-ce qu’un mannequin noire, durant mes études. C'était moi, le mannequin », ajoute-t-elle.

On ne devrait pas mettre les tresses, les cheveux noirs à un niveau inférieur. On est égaux. Il s'agit donc de se mettre de l'avant au même titre que tous les autres. Paula Whitelocke, maître styliste

Rita Kaka précise toutefois que le faible nombre de stylistes formés pour coiffer les cheveux crépus n'encourage pas la clientèle noire à fréquenter les salons conventionnels.

« Les gens ont un peu peur [de confier leur tête] à quelqu’un qui ne connaît pas leur type de cheveux. C’est difficile [pour les esthéticiens] de trouver des clients qui sont prêts à avoir de nouvelles expériences », ajoute-t-elle.