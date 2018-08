Pour une adolescente de 15 ans qui assistera au spectacle grâce à la générosité d'une infirmière québécoise, cela aurait été impossible il y a quelques mois à peine.

Tiffany Kleinschmidt, originaire de Waterford, dans l'État américain du Michigan, est une véritable « Swiftie » – étiquette que s'accolent les légions d'admirateurs de la pop star.

Avant de subir un traumatisme au cerveau, en avril dernier, Tiffany pouvait facilement entonner des succès de son idole tels que Shake It Off et Blank Space.

Mais après l'arrêt cardiaque qui l'a foudroyée en classe, privant son cerveau de sang oxygéné, elle a dû réapprendre des aptitudes des plus fondamentales, comme marcher, parler et manger. Et la musique de Taylor Swift lui a donné un élan formidable dans cette épreuve.

Donc, lorsqu'une infirmière québécoise a fait don de deux billets pour son concert à l'Hôpital pour enfants du Michigan, les responsables n'ont pas tardé à décider qui les obtiendrait.

Voyez la vidéo de l'Hôpital pour enfants du Michigan annonçant la bonne nouvelle (en anglais)