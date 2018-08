Un texte de Karine Lacoste

Difficile, le retour à la réalité, pour cette famille de nomades? Pas tellement. « On revient dans quelque chose qu’on aime, on est heureux », dit Adèle Blanchard.

Elle précise qu’à leur départ, ils ne fuyaient pas la routine. « Ça va bien, je pense, parce qu’on est parti pour les bonnes raisons ».

C’était vraiment pour vivre quelque chose de différent, prendre le temps de voir nos enfants grandir, voir le monde. Adèle Blanchard

Le mythe du voyage parfait

Pendant la dernière année, la famille Blanchard-Mignault a partagé ses photos et anecdotes de voyage sur le blogue Kids Nomade. On peut y voir des paysages magnifiques et des enfants souriants, mais Adèle Blanchard insiste pour déboulonner le mythe du voyage parfait. Malgré les apparences, « il y en a eu, des moments difficiles », raconte-t-elle.

Adèle Blanchard (au centre) et ses enfants Tomas (à gauche) et Mahée (à droite) à dos de dromadaires dans le désert du Sahara. Photo : Courtoisie : Kids Nomade

« Il y en a eu des bus de nuits, il y en a eu des moments inconfortables, des crises d’enfants qui ne sont pas contents. Pour chaque petit moment de bonheur, c’est comme à la maison dans le fond, il y a des moments un peu plus ordinaires », avoue la mère de famille.

Leurs coups de coeur de voyage : « La Nouvelle-Calédonie, un rêve depuis que je suis toute petite. » - Adèle Blanchard

« Le Chili, parce que j’ai adoré les paysages grandioses. » - Bernard Mignault

« Le Japon, parce que j’aime les Pokémon. » - Tomas, dix ans

« Le Maroc, à cause de la nourriture. » - Mahée, sept ans

Avant leur départ, Adèle Blanchard et Bernard Mignault avaient des craintes pour la sécurité de leurs enfants dans certains pays. Maintenant qu’ils ont vécu l’expérience, ils n’ont qu’un seul conseil : si vous rêvez de faire le tour du monde en famille, n’hésitez pas.

Pour avoir visité le monde, pour avoir fait des rencontres incroyables, pour avoir passé du temps avec nos enfants, je dirais que le seul conseil c’est de ne pas hésiter et de foncer. Ça vaut la peine. Bernard Mignault

« Partout où on est allé, on a été accueilli de façon tellement chaleureuse, on a rencontré des gens généreux », souligne Adèle Blanchard. « Si on a quelque chose qu’on veut qui reste aux enfants, c’est de se rappeler qu’on a une planète, on a un monde, où les gens sont bons », ajoute-t-elle.

Le retour en classe

En cette fin août, leur vie ne paraît pas bien différente de celle des autres familles gatinoises. Ils se préparent pour le retour à l’école, tout en profitant des dernières journées de vacances.

Sauf que contrairement aux autres élèves de leur classe, Tomas et Mahée ont complété leur dernière année d'étude à l'autre bout du monde. Dès jeudi, ils poursuivront normalement leur cheminement scolaire.

Mahée, sept ans, a fait sa première année en voyageant, alors que Tomas, dix ans, a complété sa quatrième année. Photo : Courtoisie : Kids Nomade

Pour faire l’école à la maison, ou plutôt en voyage, une bonne préparation était requise, notamment pour les parents, qui devaient préparer un plan d’apprentissage avant le départ.

« On avait formulé comment on allait passer à travers le matériel scolaire avec les enfants. On s’était procuré les cahiers d’exercices que les enfants auraient faits à l’école », se rappelle Adèle Blanchard. Ils ont suivi leur plan tout au long du voyage.

C’est certain qu’en voyageant on vu de l’histoire, de la géographie, toutes des choses qu’ils n’auraient peut être pas vus. Adèle Blanchard

Tomas et Mahée retournent donc sur les bancs d’école avec des souvenirs pleins la tête. Bernard Mignault et Adèle Blanchard, quant à eux, retournent au travail sereins, bien conscients d’avoir vécu « l’expérience d’une vie ».