Un texte de Michaële Perron-Langlais

Vendredi dernier, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé une augmentation des niveaux de sécheresses dans plusieurs parties du territoire.

L’île de Vancouver et les régions du nord de la province sont les plus à risque avec un indice de sécheresse de niveau 4, le plus élevé sur l’échelle utilisée par le ministère des Ressources naturelles.

« Ce que ça veut dire, c’est qu’en comparaison avec ce qui serait considéré comme des conditions normales à cette période de l’année, le niveau des cours d’eau et des réservoirs est extrêmement bas », explique Valerie Cameron, responsable de la gestion de l’eau pour le ministère.

Nous commençons à observer des impacts sur les écosystèmes et certains usagers commencent à en subir les conséquences. Il pourrait y avoir des impacts socio-économiques pour certaines industries, comme l’agriculture. Valerie Cameron, responsable de la gestion de l’eau pour le ministère

L’indice de sécheresse se situe au moins au niveau 2 pour toutes les régions de la province, ce qui signifie que les niveaux d’eau sont en dessous de la normale dans l’ensemble du territoire.

Valerie Cameron soutient qu’il n’est pas inhabituel d’observer des périodes de sécheresse dans le nord-est de la Colombie-Britannique, mais qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle pour le nord-ouest de la province.

« Dans de nombreux cours d’eau, les niveaux sont plus bas qu’ils ne l’ont jamais été, affirme-t-elle. Même dans les endroits les plus humides, comme l’archipel Haida Gwaii, les effets de la sécheresse se font sentir. »

Des écosystèmes perturbés

En plus d’être en partie responsables des centaines de feux de forêt qui font rage en Colombie-Britannique, la chaleur et les conditions très sèches menacent les écosystèmes aquatiques.

Avec la baisse des niveaux d’eau, les poissons risquent de rester prisonniers dans des bassins, où ils sont vulnérables aux hausses de températures et aux prédateurs, indique le ministère des Ressources naturelles de la province.

Valerie Cameron s’inquiète également pour les saumons qui doivent remonter les rivières et les ruisseaux pour frayer. « S’il n’y a pas suffisamment de précipitations pour faire remonter le niveau des cours d’eau, les poissons ne pourront tout simplement pas migrer pour se reproduire. Ils vont rester pris là où ils sont et cela entraînera de terribles conséquences », dit-elle.

Plus tôt cet été, des experts avaient également dit craindre que la chaleur de l’eau nuise à la montaison des saumons dans le fleuve Fraser.

Réduire sa consommation d'eau

Pour le moment, le gouvernement de la province a décidé de ne pas restreindre la consommation d’eau des Britanno-Colombiens.

Le ministère des Ressources naturelles précise toutefois que des municipalités pourraient avoir mis certaines mesures de restriction en place. Il encourage également la population à réduire au minimum la quantité d’eau utilisée.

Conseils du ministère pour consommer moins d’eau : Limiter l’arrosage de son terrain

Vérifier qu’il n’y a pas de fuite dans son système de plomberie

Prendre des douches moins longues

Ne pas laisser couler l’eau pendant le brossage de dents

D’après les prévisions d’Environnement Canada, il pourrait y avoir des averses en Colombie-Britannique dans les jours à venir, mais Valerie Cameron craint que ce ne soit pas suffisant. « Oui, il y aura un peu de pluie, mais pas assez pour renverser la tendance », croit-elle.