Selon la présidente de la coopérative, Janelle Delorme, les bonnes conditions météorologiques de cet été ont eu un impact bénéfique sur le fonctionnement de l'organisme.

« Cet été a vraiment été un bel été, très achalandé. Nous avons de nouveaux projets en marche et nous espérons que les gens continuent de passer nous voir », indique-t-elle.

« C'est beau de voir les gens faire une mise au point et revenir quelques semaines plus tard faire une autre mise au point. Il y a une certaine fidélisation de nos membres qui se fait ».

Elle indique que la coopérative dispose d'un nouveau local chauffé, qui lui permettra de poursuivre ses activités tout au long de l'année.

« On a voulu rendre notre atelier le plus écoénergétique possible grâce au financement des trois paliers gouvernementaux », précise Janelle Delorme.

L'assemblée débutera lundi à 19 h et aura lieu dans les locaux du CDEM, 614 rue des Meurons.