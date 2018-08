Un texte de Marie-Hélène Paquin

Tout au long de l'année, différentes festivités sont organisées pour souligner le 35e anniversaire de l'institution.

En cette semaine de la rentrée, trois projections numériques sur les murs extérieurs du campus de Rouyn-Noranda sont prévues.

D'autres activités se tiendront en cours d'année, dont les Journées de l'enseignement pour souligner la qualité de pédagogues et de maîtres d'enseignement de nos professeurs et chargés de cours et un tas d'autres activités. Toute une programmation, particulièrement cet automne, va être mise en oeuvre , précise le recteur de l'UQAT, Denis Martel.

À lire aussi : Légère croissance des inscriptions à l'UQAT

Fait à noter, l'UQAT voit son nombre d'inscriptions augmenter de 4,7 % par rapport à l'automne 2017.

Quelque 3949 étudiants fréquenteront les différents campus cette session.

Il y a une augmentation du nombre d'étudiants, particulièrement à temps partiel, c'est une tendance qui se maintient, et sur la formation à distance, mais aussi pour les étudiants à temps complet. Ça s'annonce encore comme une année record pour les étudiants étrangers , affirme le recteur.

Ces étudiants étrangers proviennent notamment de la France, de la Suisse, de la Belgique, du Congo, du Cameroun, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, du Sénégal, de la Chine et de la Côte d'Ivoire.