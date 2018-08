Un texte de Lyssia Baldini

C’est l’artiste québécois Souldia qui est la tête d’affiche lors des deux soirées présentées à Edmonton et Calgary vendredi et samedi soir prochains.



Dans la capitale, les artistes locaux K-Blitz, 2 Moods et Shawn Jobin feront la première partie. Ils seront suivis à 22 H de Boutat, du DJ Farfadet et Le Seul. C’est vers minuit que Souldia montera sur scène pour présenter son spectacle.

Une première en Alberta, deux soirs de hip-hop en français! Photo : Courtoisie Duane Mitchell

À Calgary, c’est l’artiste Kenny qui ouvrira la soirée et il sera suivi de Clark Lean & little King en première partie.

« Les deux soirées accueillent un artiste local anglophone, question de redonner à la province », explique Duane Mitchell.

L'artiste d'Edmonton a été le premier artiste francophone à avoir pris part à la scène hip-hop dans la province, lors d'un des plus grands festivals de musique hip-hop du Canada, One Love.

Duane Mitchell, en concert à One Love Photo : Duane Mitchell

Depuis, il s’est fait un devoir de continuer pour ouvrir les portes à la relève et aux artistes francophones, afin qu'ils puissent percer dans les provinces de l’Ouest.

C’est à la suite de son succès, lors du concert One Love, que les gens ont compris, selon lui, que c’était possible pour un artiste franco de capter l’attention du public même si celui-ci parle une autre langue.

À travers un artiste, même si tu ne comprends pas le langage, tu peux ressentir la passion et l’énergie de l’artiste, c’est ce qui m’est arrivé, c’est comme ça que j’ai réussi à être reconnu ici. Duane Mitchell, artiste hip-hop

Duane Mitchell est reconnaissant envers certains promoteurs, en Alberta, qui lui ont donné la chance et la possibilité de monter sur scène.

Je me suis battu et j'ai travaillé fort pour arriver où j'en suis! - Duane Mitchell Photo : Courtoisie Duane Mitchell

Défis



Duane Mitchell et son associé pour le projet, Gabriel Boutat, ont mis sur pied production Costa 2 Coast, pour organiser cette soirée hip-hop en français, mais ça n’a pas été facile!

Lorsqu’on a commencé à se chercher une salle et qu’on disait que c’était pour une soirée hip-hop franco, on s’est fait littéralement raccrocher la ligne au nez! Mais on n’a pas abandonné. Duane Mitchell, artiste hip-hop

Ils ont trouvé les deux salles, mais voilà qu’à Edmonton, la salle en question est réduite en cendre par un incendie criminel. La salle de Calgary quant à elle ferme ses portes après plus de 12 ans d’existence!

Heureusement, la production Coast 2 Coast a trouvé des endroits enjoués par l’événement et qui veulent prendre part à cette aventure ; à Edmonton, c’est au Starlite et à Calgary, c’est au Junction Food Stage Bar.

Passion



Dès l’âge de 12 ans, Duane Mitchell partageait sa passion pour la musique et l’écriture. Ce sont des amis et artistes dans le hip-hop qui l’ont aidé à se propulser et à réaliser son rêve.



Pour lui, la musique a été ce qui l’a remis sur le bon chemin.



« Je n'ai pas eu la pire enfance, mais je n'ai pas eu la meilleure non plus. Je me suis retrouvé dans une famille d’accueil à l’âge de 11 ans. J’ai été mêlé à des délits de toutes sortes, des démêlés avec la police, avec l’école. Même mon père me disait que j’allais finir en prison. Mais j’ai une mère qui n’a jamais abandonné et qui a toujours cru en moi », raconte Duane Mitchell.

Duane Mitchell a choisi de prendre le bon chemin et d’investir dans la musique. Il souhaite partager ses expériences de vie qui l’ont fait grandir et avancer, pour montrer aux jeunes que tout est possible lorsqu’on y croit.



« Malgré le fait qu’on m’ait dit souvent que je n’irais pas nulle part, ça m’a juste motivé, ça a été mon gaz dans ma tinque [sic] et j’ai continué à foncer et pousser toujours plus loin et je souhaite aider les jeunes, à ouvrir des portes pour qu’ils vivent chaque jour une plus belle vie », partage l'artiste.

Future



Coast 2 Coast le dit dans son nom : d’un océan à l’autre…



L’événement, qui commence en Alberta, a pour but de devenir l’occasion de rassembler des talents émergents et des artistes établis pour célébrer l’art hip-hop francophone d’est en ouest.



Les deux associés sortiront également chacun un album cette année.

Gabriel Boutat sortira Le vikking de l'ouest en octobre 2018 et ce sera en hiver 2018 que Le Seul sortira son album Les flammes du paradis.



SPECTACLES



Edmonton : le vendredi 31 août à 21h, au Starlite

Calgary : le samedi 1er septembre à 21h30 au Junction Food Stage Bar