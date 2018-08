Un texte de Jonathan Jobin

Les botteurs Lewis Ward et Richie Leone complètent, avec le spécialiste des longues remises Louis-Philippe Bourassa, l'équipe des « trois mousquetaires » du Rouge et Noir.

Le travail de Bourassa consiste à remettre le ballon au bon endroit, de façon précise, afin que le botteur puisse effectuer son travail.

Bourassa sourit quand on lui parle du trio sur qui les projecteurs sont rarement braqués. « C'est sûr qu'on est souvent ensemble puisqu'on est une unité. Cela nous donne une meilleure cohésion d'être souvent ensemble. Je pense que ça parait sur le terrain, puisqu'on performe bien », raconte l'ancien joueur des Carabins de l'Université de Montréal.

En effet, les botteurs du Rouge et Noir ont été efficaces cette saison. La recrue Lewis Ward a réussi 27 de ses 28 tentatives de placement et a obtenu 89 points en neuf rencontres. À lui seul, il a marqué plus du tiers des points d'Ottawa depuis le début de l'année. Le botteur de dégagement Richie Leone, de son côté, se dirige vers sa saison la plus occupée en carrière.

« Notre unité est excellente! On s'entend très bien tous les trois. Notre entraîneur a des standards élevés pour nous. Nous avons du temps sur les lignes de côté pour pratiquer et nous travaillons très bien ensemble », explique Lewis Ward.

Les botteurs Richie Leone et Lewis Ward discutent avec le spécialiste des longues remises, Louis-Philippe Bourassa Photo : Courtoisie / Chris Hofley Rouge et Noir d'Ottawa

Les deux botteurs ont une chose en commun : les bonnes remises effectuées par Louis-Philippe Bourassa. « Il rend notre vie tellement plus facile ! Que ce soit pour les dégagements ou les placements, il envoie toujours le ballon au bon endroit. Il fait un travail fantastique. Tout est plus facile pour Richie et moi », dit Ward, convaincant.

« Quand je les vois avoir autant de succès, je suis content, parce que ça veut dire que je fais un minimum bien mon travail », affirme le spécialiste des longues remises en décrivant son travail. « Quand ils performent, ça aide l'équipe à gagner », poursuit le numéro 50.

Bourassa cite en exemple la victoire contre Hamilton plus tôt cette saison, alors que le Rouge et Noir l'avait emporté 21-15 contre les Tiger Cats, grâce à sept placements de Ward.

Je me dis que j'ai participé à ces points-là [...] C'est flatteur, parce que ça veut dire que je participe parce que le jeu part avec moi. Je suis surtout content du résultat pour l'ensemble. Je préfère cela que de bien performer et que ça ne donne pas de points à l'équipe. Louis-Philippe Bourassa, Rouge et Noir d'Ottawa

De recrue incertaine à joueur en confiance

À sa deuxième saison dans les rangs professionnels, Bourassa profite pleinement de ses moments à Ottawa. Sa première année avec le Rouge et Noir n'avait pas été aussi simple. Il s'était même demandé, à un certain moment, s'il était fait pour être joueur professionnel.

« Tu arrives et l'organisation a des attentes. Tu te poses des questions. C'était difficile, mais j'ai bien terminé la saison », confie le joueur québécois.

Bourassa dit que la confiance fait toute la différence cette année. « Une position comme la mienne, ça se joue vraiment entre les deux oreilles. La confiance que j'ai acquise, je l'ai transposée sur le terrain et ça parait. Je suis satisfait », mentionne le spécialiste des longues remises, qui dit avoir travaillé plusieurs lacunes durant la saison morte. Il a notamment profité des conseils de Chad Rempel, un vétéran des Blue Bombers de Winnipeg.

Le spécialiste des longues remises du Rouge et Noir d'Ottawa, Louis-Philippe Bourassa Photo : Radio-Canada

« J'ai eu plusieurs ajustements à faire en sortant des rangs universitaires. Il y a beaucoup de choses que je devais faire différemment. Je me suis entraîné fort cet hiver avec mon entraîneur et j'ai profité des conseils de plusieurs joueurs de la Ligue », souligne Bourassa.

Le joueur du Rouge et Noir a travaillé sur plusieurs aspects techniques de son jeu qui peuvent passer inaperçus pour les partisans de football qui s'y connaissent moins.« J'ai travaillé beaucoup mon jeu de pied et mes lancers pour avoir une bonne position pour bloquer les joueurs adverses », indique Bourassa, qui trouvait son poste moins exigeant avec les Carabins.

« Ce sont des technicalités que tu dois travailler. Je dois faire comme un joueur de ligne et bloquer, ce que je ne faisais pas [dans l'équipe] universitaire. Avec les Carabins, je lançais, je me relevais et je partais à courir après », rigole le joueur.

Après une semaine de congé, le Rouge et Noir d'Ottawa va tenter de remporter une troisième victoire de suite, vendredi soir, alors qu'il recevra les Alouettes de Montréal à la Place TD.